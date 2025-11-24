Pasquale Rutigliano e Serena Fanella trionfano alla “Sperlonga Run”

Un bel sole ha mitigato le fredde temperature di domenica 23/11, consentendo il perfetto svolgimento della prima edizione della “Sperlonga Run”, suggestiva gara di 10 chilometri tra gli scorci mozzafiato di quello che è ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia. La manifestazione, organizzata dall’Asd Running Sperlonga, proponeva due giri lungo il “Sentiero di Ulisse”, offrendo agli oltre 200 partecipanti un bel mix tra arte, natura e mito. Ad imporsi è stato Pasquale Rutigliano dell’Atletica Pro Canosa, arrivato con un tempo di 37’55’’al traguardo posizionato in via del Porto, sotto la Torre Truglia. Dopo di lui si sono piazzati “il solito” Diego Papoccia dell’Atletica Ferentino (39’10’’) e Claudio Marchiori della Nuova Podistica Latina (40’01’’). In ambito femminile ha lasciato nuovamente il segno Serena Fanella dell’Atletica Ferentino (44’19’’) riuscendo a staccare Katiuscia Capua dell’Atletica San Nicola, una delle tante atlete provenienti da fuori regione. Il terzo posto è andato invece alla “garanzia” Francesca Macinenti del Centro Fitness Montello (48’32’’). Quest’ultima società si è anche affermata nella graduatoria specifica, precedendo il Running Club Latina e l’Olimpia Lazio. Per tutti i protagonisti elencati e per i primi tre di ogni categoria c’è stata la meritata ribalta nella cerimonia di premiazione, curata in ogni dettaglio dal presidente della Running Sperlonga Emilio De Fabritiis in collaborazione con alcune realtà del posto e con il patrocinio del Comune. Per l’UISP è stata l’ultima tappa di avvicinamento all’attesissima Maratona di Latina, in programma il 7 dicembre.