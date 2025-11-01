Gaeta, 150 palme per abbellire la Piana di Sant’Agostino

GAETA – Arrivano le palme lungo la Piana di Sant’Agostino, la Riviera di Ponente di Gaeta. L’intervento è il terzo che si sta realizzando nell’ambito del progetto “Una pianta per ogni abitante”

“Con la piantumazione di 150 nuove palme miglioriamo lo skyline di questo tratto della Riviera di Ponente e rendiamo il nostro lungomare più elegante e accogliente – sottolinea il sindaco Cristian Leccese – L’iniziativa rientra tra le progettualità messe in campo dall’Amministrazione comunale in occasione della candidatura della città di Gaeta a Capitale Italiana della Cultura 2026. Benefici dunque, che al di là dell’esito del Ministero, si concretizzano grazie alla sinergia che il Comune ha instaurato con le organizzazioni pubbliche e private del territorio. Nella fattispecie, il progetto green è il frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto dall’ente comunale con le Fondazioni Nicola Del Roscio e CY Twombly.”

“Le Fondazioni sono felici di contribuire al miglioramento ambientale ed estetico della città, soprattutto in un’ottica di sensibilizzazione della popolazione al tema del riscaldamento globale e ad un maggiore rispetto della natura – aggiunge il rappresentante delle due Fondazioni Nicola Del Roscio che è anche titolare del giardino botanico che insiste sul versante orientale di Monte Orlando.

A seguire e promuovere i progetti con le Fondazioni è il delegato Gennaro Romanelli, che evidenzia come si tratti di una “Una bella e proficua esperienza che continua concretamente a produrre i suoi frutti. Sono in programma ulteriori importanti interventi improntati a diffondere la cultura del bello e al rispetto del bene comune.”

“Ringrazio, a nome dell’intera Amministrazione comunale e mi sento di dire a nome di tutta la città, le Fondazioni benefiche Del Roscio e CY Twombly, che anche in questa occasione hanno manifestato il loro amore e impegno nei confronti del nostro territorio, la Regione Lazio con la quale abbiamo instaurato una proficua sinergia anche in questa circostanza e la locale protezione civile per la collaborazione0”, conclude così il sindaco.