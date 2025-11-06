Il liceo scientifico Grassi di Latina al Lucca Comics & Games con una storia da giocare















LATINA – Un gruppo di studenti del liceo scientifico Grassi di Latina si è cimentato nella realizzazione di un racconto interattivo appena presentato la scorsa settimana all’edizione di Lucca Comics & Games. Un modo per sperimentare costruttivamente e in maniera innovativa l’intelligenza artificiale che non è strumento, ma protagonista. Si tratta di CASS-9 // Dark Side, la seconda “storia-da-giocare” nata all’interno del laboratorio L’OAicina delle storie da giocare. Il progetto – coordinato dal docente di matematica Gualtiero Grassucci – ha riscosso un grande successo di pubblico, con centinaia di persone di tutte le età che hanno provato la demo e moltissimi commenti positivi per l’originalità dell’esperimento.

Dopo “Racconti di una terra lontana”, ambientato nel mondo di Zombicide “abbiamo voluto esplorare nuove frontiere, intrecciando narrazione, gioco da tavolo e intelligenza artificiale”, spiegano in una nota docenti e ragazzi che hanno lavorato fianco a fianco.

Ma che cosa è “una storia-da-giocare”? “E’ un racconto che si legge su un PDF ipertestuale interattivo, in cui la lettura è scandita da scelte e passaggi che invitano i giocatori a interrompere il racconto per una partita con un boardgame. In questo caso, il gioco scelto è The Breach (di Michele Morosini, edito da Ludus Magnus Studio): un sistema perfetto per “entrare” letteralmente nel codice della rete narrata. Ogni partita è una missione, ogni esito modifica lo sviluppo della storia”.

“Con CASS-9 // Dark Side, il laboratorio ha voluto sperimentare l’intelligenza artificiale non solo come strumento di lavoro, ma come protagonista. Il mondo in cui la storia si svolge —raccontano in una nota dalla scuola – un futuro in cui i sistemi informatici globali sono minacciati da un’intelligenza corrotta — è stato progettato come una knowledge base, una rete di documenti tecnici e narrativi che definiscono l’universo di gioco. Costruire la KB è stato come programmare un mondo: dare coerenza, linguaggio e regole a un intero ecosistema narrativo. Da quella base è nata CASS-9, una vera intelligenza artificiale sviluppata come modello GPT personalizzato, con due identità distinte — una “infetta” e una “originaria”. CASS-9 dialoga con i giocatori, fornisce password, guida le missioni e, talvolta, depista gli hacker che cercano di bonificare i sistemi compromessi. È insieme voce narrante, strumento di gioco e personaggio della storia: un’intelligenza che abita il racconto e contribuisce a scriverlo.

«Progettare è una forma di conoscenza: manipolare, comprendere e perfezionare gli strumenti diventa possibile solo quando nascono da un bisogno reale, dalle domande e dai problemi che il progetto stesso ci pone», sottolinea l’ideatore del progetto professor Gualtiero Grassucci. Nell’OAicina, l’intelligenza artificiale non sostituisce il pensiero umano, ma lo amplifica, diventando collaboratore creativo, strumento di ricerca e motore narrativo. CASS-9 // Dark Side è disponibile gratuitamente online e può essere giocato da chiunque possieda una copia di The Breach.