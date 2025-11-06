Manovra finanziaria, il Presidente della Provincia di Latina si unisce alle critiche dell’UPI

Manovra finanziaria, il presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, si unisce al coro di critiche espresso dall’Unione delle Province d’Italia. “La legge di bilancio non dà risposte alle richieste avanzate dalle Province e rischia di bloccare la capacità degli enti di garantire servizi e sicurezza ai cittadini”, ha dichiarato, commentando l’audizione al Senato di Enzo Lattuca, delegato UPI alla Finanza Locale.

Stefanelli sottolinea come, da anni, le Province chiedano risorse certe e stabili per far fronte ai costi crescenti della gestione ordinaria, in particolare per scuole superiori e rete viaria. “Il quadro attuale non solo non risolve lo squilibrio finanziario, ma lo aggrava, escludendo le Province da ogni misura di compensazione per il personale e scaricando su di noi oneri contrattuali per oltre 40 milioni di euro. Questo significa meno manutenzione, meno investimenti, meno sicurezza per i cittadini”.

Il presidente richiama poi la necessità di un piano straordinario di investimenti per la messa in sicurezza delle infrastrutture, la modernizzazione del patrimonio scolastico e il sostegno alle aree interne e marginali, dove le Province rappresentano “l’ente sovracomunale più vicino ai cittadini”.

Altro nodo cruciale, secondo Stefanelli, è quello delle funzioni delegate dalle Regioni: “La situazione è disomogenea e spesso le deleghe vengono concesse senza fondi adeguati. Serve una norma nazionale che riporti ordine e omogeneità, perché non si può chiedere di fare le stesse cose con strumenti diversi”.

“Le Province – conclude – non chiedono privilegi, ma rispetto istituzionale e mezzi adeguati per svolgere il proprio ruolo. Senza risorse e personale si ferma la manutenzione del Paese”.