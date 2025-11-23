Sabato sera di paura. Bomba carta in Viale Kennedy

Altra bomba carta a Latina, stavolta piazzata alla fine di viale Kennedy al civico 203 all’ingresso del palazzo tra il porticato ed un’auto che è stata danneggiata. La deflagrazione ha provocato anche danni al porticato, al portone e ha distrutto anche i vetri di alcuni degli appartamenti al primo piano. Non ci sono stati feriti. Hanno raccontato di aver sentito i vetri tremare e di aver avvertito un fortissimo boato. L’intero edificio inizialmente è stato fatto evacuare e i residenti sono scesi in strada, poi dopo i controlli, accertata la stabilità del palazzo sono rientrati nelle proprie case. Il boato è stato forte, mancavano una manciata di minuti alle 23 e sono state tante le zone in cui è stato avvertito il botto. Borgo piave, Borgo Sabotino, tante aree di Latina. Dopo pochi i stati su molti gruppi Facebook sono iniziati i commenti le domande, ma subito si è pensato ad un’altra bomba carta, l’ennesima. Sul posto pattuglie della polizia e ai vigili del fuoco, anche la procuratrice Luigia Spinelli e il dirigente della squadra mobile Giuseppe Lodeserto.