“Un boato pazzesco, la casa ha tremato”, l’ esplosione in Viale Kennedy

LATINA – Sconvolta la quiete di un quartiere solitamente tranquillo. Erano circa le 22:42 quando i residenti della zona sono stati svegliati da un boato fortissimo, seguito da vibrazioni e da una nube di fumo. Uno dei residenti della palazzina di fronte all’edificio colpito, che in quel momento era in casa con la famiglia, racconta quei minuti concitati:

«Ero sul divano con mia moglie quando abbiamo sentito la casa tremare. Un boato pazzesco. Ho guardato subito le immagini delle telecamere e ho visto che era successo esattamente alle 22:42. Ci siamo spaventati tantissimo, soprattutto perché nostra figlia era nell’altra stanza.»

La figlia, affacciata alla finestra, ha notato un lampo improvviso: «Ha visto una luce fortissima dal palazzo di fronte. Quando ci siamo affacciati c’era già una colonna di fumo. In un primo momento non sapevamo cosa fosse successo… se fosse un’auto, un incendio, qualcosa esploso per caso.»Il residente, insieme ad altri abitanti della zona, è sceso in strada per capire cosa stesse accadendo: «Quando lo senti accadere altrove è una cosa… quando ti esplode davanti casa, sotto la tua struttura, è completamente diverso. Posso garantirlo.» Molti condomini del palazzo colpito sono stati evacuati per sicurezza. Tra loro diversi anziani e persone con disabilità: «Poverini, facevano una tenerezza infinita. Alcuni in carrozzina sono stati portati verso le ambulanze. Noi stessi abbiamo portato delle coperte perché non potevano rientrare. Era evidente che fossero tutti molto scossi.» Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze, forze dell’ordine e i tecnici del gas, per verificare eventuali danni strutturali o rischi ulteriori. «Il palazzo lo avevano ristrutturato un anno fa, quindi temevano ci fossero danni. Noi siamo rientrati verso le 23:30, ma quando mi sono affacciato all’una e mezza di notte era ancora pieno di mezzi: polizia, pompieri, ambulanze… sembrava giorno.»Nonostante l’esplosione, il quartiere è descritto dai residenti come una zona tranquilla: «È un quartiere sereno, abitato soprattutto da persone anziane. Non riusciamo a capire il perché di tutto questo. È una situazione assurda.» L’episodio non fa che riaccendere l’allarme sicurezza in città, soprattutto dopo la serie di esplosioni registrate nei mesi scorsi. Le indagini sono in corso, mentre il quartiere prova lentamente a tornare alla normalità.

Le altre testimonianze di altri residenti tra cui la titolare del Palafitness che è poco distante Alessia Mastrantoni