Super Dogs. Una giornata speciale per scoprire il talento del tuo cane e vivere insieme nuove esperienze

LATINA – SUPER DOGS – Evento Cinofilo Gratuito. Una giornata speciale per scoprire il talento del tuo cane e vivere insieme nuove esperienze!

Per tutta la mattinata tante attività cinofile:

🔸️Educazione e condotta al guinzaglio

🔹️UD Game

🔸️Detection

🔹️Obbedienza

🔸️Rally-O

🔹️Scovo

🔸️Mantrailing

In più, sarà possibile partecipare alla simulazione della prova CAE-1 (Certificato di Socializzazione e Buona Cittadinanza), un test ufficiale che valuta l’affidabilità del cane e la corretta gestione da parte del proprietario in contesti quotidiani.

📍 Dove: Centro Cinofilo “Qua la zampa – Latina” – Via Elisabetta Fiorini 448, Lottizzazione Madonna Giulia (vicino distributore Q8, traversa della SS Pontina km 78,400, corsia Nord).

✅ Ingresso gratuito

prenotazione obbligatoria 👉 compila questo modulo google

https://forms.gle/UGMCa7KQLPwRw9gs6

L’evento è organizzato dalle associazioni A Tutta Zampa Centro Cinofilo e Associazione Qua la zampa Latina 🐶 con la partecipazione di istruttori cinofili che vantano oltre 40 anni di esperienza.

🐕 SUPER DOG è la giornata dedicata a te e al tuo cane, per crescere insieme divertendovi e scoprendo nuove passioni!