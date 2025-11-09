Super Dogs. Una giornata speciale per scoprire il talento del tuo cane e vivere insieme nuove esperienze

LATINA – SUPER DOGS – Evento Cinofilo Gratuito. Una giornata speciale per scoprire il talento del tuo cane e vivere insieme nuove esperienze!
Per tutta la mattinata tante attività cinofile:
🔸️Educazione e condotta al guinzaglio
🔹️UD Game
🔸️Detection
🔹️Obbedienza
🔸️Rally-O
🔹️Scovo
🔸️Mantrailing
In più, sarà possibile partecipare alla simulazione della prova CAE-1 (Certificato di Socializzazione e Buona Cittadinanza), un test ufficiale che valuta l’affidabilità del cane e la corretta gestione da parte del proprietario in contesti quotidiani.
📍 Dove: Centro Cinofilo “Qua la zampa – Latina” – Via Elisabetta Fiorini 448, Lottizzazione Madonna Giulia (vicino distributore Q8, traversa della SS Pontina km 78,400, corsia Nord).
✅ Ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria 👉 compila questo modulo google
https://forms.gle/UGMCa7KQLPwRw9gs6
L’evento è organizzato dalle associazioni A Tutta Zampa Centro Cinofilo e Associazione Qua la zampa Latina 🐶 con la partecipazione di istruttori cinofili che vantano oltre 40 anni di esperienza.
🐕 SUPER DOG è la giornata dedicata a te e al tuo cane, per crescere insieme divertendovi e scoprendo nuove passioni!