ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

SUPER DOGS

Super Dogs. Una giornata speciale per scoprire il talento del tuo cane e vivere insieme nuove esperienze

LATINA  –  SUPER DOGS – Evento Cinofilo Gratuito. Una giornata speciale per scoprire il talento del tuo cane e vivere insieme nuove esperienze!

Per tutta la mattinata tante attività cinofile:

🔸️Educazione e condotta al guinzaglio
🔹️UD Game
🔸️Detection
🔹️Obbedienza
🔸️Rally-O
🔹️Scovo
🔸️Mantrailing

In più, sarà possibile partecipare alla simulazione della prova CAE-1 (Certificato di Socializzazione e Buona Cittadinanza), un test ufficiale che valuta l’affidabilità del cane e la corretta gestione da parte del proprietario in contesti quotidiani.

 

📍 Dove: Centro Cinofilo “Qua la zampa – Latina” – Via Elisabetta Fiorini 448, Lottizzazione Madonna Giulia (vicino distributore Q8, traversa della SS Pontina km 78,400, corsia Nord).

✅ Ingresso gratuito
prenotazione obbligatoria 👉 compila questo modulo google
https://forms.gle/UGMCa7KQLPwRw9gs6

L’evento è organizzato dalle associazioni A Tutta Zampa Centro Cinofilo e Associazione Qua la zampa Latina 🐶 con la partecipazione di istruttori cinofili che vantano oltre 40 anni di esperienza.

🐕 SUPER DOG è la giornata dedicata a te e al tuo cane, per crescere insieme divertendovi e scoprendo nuove passioni!

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto