Taglio del nastro per la nuova sede della Uiltucs Latina

LATINA – E’ stata inaugurata venerdì 7 novembre la nuova sede di Latina della Uiltucs in Via Sante Palumbo 38. Presente all’evento il Segretario Generale Uiltucs di Roma e del Lazio Alessandro Maria Contucci.

“Vogliamo essere punto di incontro, di sostegno e assistenza dei tanti lavoratori dei comparti del Terziario, Turismo e Servizi. Abbiamo un mandato chiaro – spiegano dal sindacato – continuare a migliorare le condizioni di lavoro, contrastare lo sfruttamento, combattere il lavoro povero e i contrati pirata”.

Nella foto, il taglio del nastro da parte del segretario provinciale di Latina Gianfranco Cartisano che negli ultimi due anni ha seguito alcune delle vertenze più spinose, tra cui il caso dei lavoratori della cooperativa Karibù.