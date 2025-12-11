Visita del Sindaco Mantini al sito industriale del Gruppo Leonardo a Cisterna

Il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, accompagnato da rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha effettuato la scorsa settimana una visita istituzionale presso il sito industriale del Gruppo Leonardo, Divisione Elettronica, con sede nel territorio comunale di Cisterna.

La delegazione è stata accolta dai responsabili aziendali, che hanno illustrato le principali attività produttive e tecnologiche del polo, realtà di rilievo nell’ambito dell’innovazione e della ricerca applicata al settore elettronico e della difesa. Durante la visita sono stati rappresentati i processi industriali, i progetti in corso e le prospettive di sviluppo del sito, che rappresenta un punto di riferimento strategico per l’economia locale e nazionale.

«Leonardo è una presenza industriale di eccellenza per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Valentino Mantini – e il confronto costante con il mondo produttivo è fondamentale per sostenere la crescita, favorire nuove opportunità occupazionali e rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese. La nostra Amministrazione è impegnata a creare condizioni favorevoli allo sviluppo, con un’attenzione particolare ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e della formazione professionale».

L’incontro si è concluso con la volontà reciproca di consolidare il dialogo, valorizzare competenze locali e contribuire alla competitività del territorio di Cisterna.