Basket, Benacquista Latina batte San Severo in trasferta

Torna al successo tra le mura amiche la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che nel turno infrasettimanale valido per la 17ª giornata del campionato di Serie B Nazionale supera l’Allianz Pazienza San Severo con il punteggio di 90-72. Una vittoria costruita con pazienza, intensità difensiva e una buona circolazione di palla, che ha permesso ai nerazzurri di prendere progressivamente il controllo del match e di allungare nella seconda parte di gara.

Guidata da un’ottima prestazione corale – cinque giocatori in doppia cifra – la squadra di Coach Gramenzi ha confermato il buon momento di forma, trovando risposte importanti anche dal rientro di Bakovic e mostrando solidità contro un avversario fisico e mai domo, reduce da partite combattute fino ai supplementari. Due punti preziosi che rafforzano il percorso dei pontini e danno continuità al lavoro svolto dal gruppo, in attesa dei prossimi impegni di campionato.