Celebrazioni a Pontinia per i 90 anni della città

Venerdì 19 dicembre si chiude a Pontinia un anno di celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione della Città. Si festeggerà inoltre il 90esimo dell’inaugurazione, avvenuta il 18 dicembre 1935, ed il 91esimo anniversario della posa della prima pietra, avvenuta il 19 dicembre 1934.

Il Comune ha promosso in questi mesi svariate iniziative di carattere storico, popolare e culturale, proponendo eventi come “Pontinia in Fiore” o come la tradizionale “Festa di Sant’Anna” che hanno proiettato

la comunità locale e le sue ricchezze sulla ribalta provinciale e regionale. Il momento culminante di questa serie di iniziative sarà ora il 19 dicembre e per tale anniversario l’Ente ha organizzato una cerimonia di commemorazione a partire dalle 9,30 in piazza Indipendenza: dopo il raduno di autorità, associazioni e cittadini davanti al Palazzo Comunale e dopo l’arrivo del Prefetto di Latina, S.E. Dottoressa Vittoria Ciaramella, si procederà in corteo verso Piazza del Cinquantenario; alle 10,15, sulle note del Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis”, avverrà la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, alla quale seguiranno i saluti del Sindaco, Eligio Tombolillo, del Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e del Prefetto Vittoria Ciaramella. Alle 10.45 il corteo si sposterà verso la Parrocchia di Sant’Anna per la Santa Messa, celebrata dal Vescovo, S.E. Mariano Crociata.

Arricchiranno il momento del raduno e la stessa Messa gli alunni di alcune classi in rappresentanza degli istituti comprensivi “Gaetano Manfredini” e “Giovanni Verga”, diretti rispettivamente dalla Dottoressa Marzia Mancini e dalla Dottoressa Eliana Fiume.

Sarà una giornata di festa per l’intera comunità, nel segno di quei valori che hanno permesso la crescita di Pontinia nel corso degli anni .