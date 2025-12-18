Favole di Natale a Sermoneta, il programma di eventi del weekend

Prosegue a Sermoneta il calendario delle “Favole di Natale”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione di associazioni e realtà del territorio. Un programma che, fino al 6 gennaio 2026, accompagna cittadini e visitatori tra luminarie, presepi, mostre ed eventi pensati per tutte le età. Il terzo fine settimana, in programma il 20 e 21 dicembre, sarà dedicato a musica, teatro, letteratura e iniziative per i bambini.

Sabato 20 dicembre si apre alle ore 10 a Palazzo Caetani con la presentazione del libro “Sveva Caetani di Sermoneta e Dante Alighieri” di Pietro Vitelli, a cura della Pro Loco. Alle 11 il centro storico si animerà con la “Caccia di regali”, un’attività dedicata ai più piccoli che vedrà protagonisti Babbo Natale e i suoi elfi, con prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, dalle 16.30, al Sermoneta Shopping Center aprirà il Sermoneta Xmas Village. Alle 17.30, nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Doganella, è previsto l’arrivo della Luce della Pace da Betlemme, seguito alle 17.45 dal Concerto di Natale della Banda Musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta, diretta dal maestro Michele Secci.

Alle 18.30, nella Loggia dei Mercanti, spazio alla musica d’autore con il concerto acustico di Roberto Casalino, cantautore e autore di numerosi successi della musica italiana, tra cui “L’essenziale”, vincitore del Festival di Sanremo. La serata si concluderà alle 19 al teatro parrocchiale di Doganella con lo spettacolo “Umilmente Francesco”, a cura della Compagnia Teatrale del Centro Sociale Anziani.

Domenica 21 dicembre, sempre alla Loggia dei Mercanti, sarà allestita la mostra di artigianato artistico a cura delle Artigiane di Sermoneta. Alle 10 prenderà il via per le vie del paese il Dance Street natalizio, che tornerà anche nel pomeriggio alle 15. Dalle 11 alle 18, nel Giardino degli Aranci, sarà possibile visitare “A casa di Babbo Natale”, un percorso immersivo tra luci ed elfi dedicato a grandi e piccoli. Nel pomeriggio riaprirà il Sermoneta Xmas Village e la giornata si chiuderà alle 18 all’Abbazia di Valvisciolo con il concerto di solidarietà “La musica che scalda il cuore”, con cantanti lirici, giovani artisti e la partecipazione speciale del Maestro Marco Lo Russo.