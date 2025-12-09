Cisterna Volley prepara la sfida contro Padova

Il Cisterna Volley è tornato ad allenarsi per preparare la prossima gara di SuperLega: domenica (ore 18) al PalaSport di via delle Province arriva Padova (11esima gara di regular season). Dopo quattro sconfitte consecutive (con Milano, Perugia, Verona e Piacenza) il Cisterna ha bisogno di tornare a muovere la classifica.

Il match perso con Piacenza ha chiuso il filotto di gare dall’alto coefficiente di difficoltà proposte dal calendario (contro squadre costruite per ambire ad obiettivi importanti), domenica sulla strada del Cisterna ci sarà un avversario di diversa caratura: la Sonepar Padova in classifica precede Cisterna con due lunghezze di vantaggio, questo la dice lunga sull’importanza di quello che è un vero e proprio scontro salvezza.

Della sfida contro Padova ha parlato Nicola Salsi: “Le sconfitte contro squadre di livello superiore ci possono stare, ma non fanno comunque bene. Ora avremo la possibilità di riscattarci: affronteremo un avversario di pari livello, sarà una gara fondamentale per il nostro futuro”.