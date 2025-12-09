Grande Slam UISP, ultimi due appuntamenti con la Normissima e la MaxiStaffetta

Archiviata la Maratona di Latina il Comitato Territoriale UISP è già pronto a vivere il rush finale del Grande Slam “Natalino Nocera” con due ultimi eventi.

Il 21 dicembre andrà in scena la tradizionale “MaxiStaffetta” al campo di via Botticelli, a Latina, ma prima ancora ci sarà da immergersi nei panorami mozzafiato della “Normissima”. L’appuntamento, giunto alla quinta edizione, è per domenica 14 dicembre con start alle 9.30 da piazza Caio Cestio.

Ad organizzare questa affascinante gara sulla distanza di 8 chilometri e 800 metri sarà come sempre Andrea Troisi con il supporto del Running Club Latina, il patrocinio del Comune di Norma e in collaborazione con il Comitato Territoriale Uisp di Latina. Confermato il percorso misto, tra strada asfaltata e sterrato: i podisti attraverseranno il Parco Archeologico, con il fondo rimesso a nuovo in questi giorni per evitare buche ed ostacoli, e dopo un giro di circa due chilometri lungo la pista di parapendio rientreranno verso il borgo passando dietro il campo sportivo e affrontando una salita di circa 200 metri prima del traguardo. Previsti due ristori, all’altezza del km 5 e al traguardo. A presidiare il circuito penseranno la Polizia Municipale e numerosi volontari. Correre nel cuore di Norma sarà poi un vero piacere anche per il fondo dei sampietrini appena riqualificato; il corso, inoltre, sarò completamente libero essendo terminati i lavori di rifacimento dello storico Palazzo Felici. Sempre dal centro storico, inoltre, partirà alla stessa ora una camminata sportiva di circa 8 km aperta a tutti, al costo di 5 euro, e sarà proposta nuovamente la “Minirun” riservata a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, con una medaglia ricordo a tutti i partecipanti. Riguardo alle premiazioni, riconoscimenti di vario genere andranno ai primi cinque e alle prime cinque della classifica generale, ai primi cinque di tutte le categorie e alle prime tre società con un minimo di 15 atleti giunti al traguardo. Previsti inoltre premi per le prime tre e i primi tre donatori Avis, con le coppe offerte dalla sezione locale dell’associazione. Lo scorso anno vinse per il secondo anno consecutivo Emanuel De Lillis con un tempo di 36’38’’, davanti a Matteo Noro e Claudio Mercuri. Tra le donne si impose invece la favoritissima Maria Casciotti (43’29’’) davanti a Roberta Andreoli e a Margherita Maiorca.

Per tutte le informazioni sulla “Normissima” consultare il sito uisplatina.it o scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio whatsapp al 328.1193101.