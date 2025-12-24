Comune di Latina, maratona di 24 ore per approvare il bilancio: l’ok alle 8,30

LATINA – E’ stato approvato con 22 voti favorevoli e cinque contrari, dai 27 consiglieri presenti questa mattina in aula, il bilancio di previsione del Comune di Latina 2026-2028. Erano le 8,30 circa quando si è chiusa la votazione dopo una maratona durata 24 ore circa, proseguita per tutta la notte. La seduta fiume è stata anche complicata dal sistema elettronico di voto che è andato in tilt questa mattina intorno alle 7 con conseguente necessità di procedere con la verbalizzazione a mano. Presentati e discussi 142 emendamenti al bilancio; 48 quelli approvati.
“Un bilancio rigoroso ma non rinunciatario”, lo ha definito nella sua illustrazione l’assessora Ada Nasti sottolineando che nonostante la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e l’aumento del costo dei servizi, il bilancio di previsione 2026-2028 è in grado di garantire tutti i servizi essenziali e che la riduzione, in fase di previsione, delle spese non obbligatorie e non contrattualizzate troveranno soddisfazione con successive variazioni di bilancio grazie alla possibilità di utilizzo del Fondo di garanzia debiti (800mila euro) e del Fondo di riserva (690 mila euro): “Il bilancio 2026–2028 – ha precisato l’assessore – delinea un impianto finanziario coerente e sostenibile. Un bilancio costruito in un contesto caratterizzato da margini decisionali limitati dai tagli dei trasferimenti erariali e dall’aumento dei costi che risulta in grado di garantire la continuità dei servizi. Un bilancio che guarda al futuro promuovendo la valorizzazione del patrimonio comunale, la manutenzione degli immobili e della viabilità, che investe nel personale e che punta sull’attività accertativa per combattere l’evasione fiscale”.
“Il bilancio approvato rispetta le regole contabili e al contempo – ha spiegato l’assessore Nasti – non rinuncia a perseguire gli obiettivi programmatici di mandato, stanziando importanti risorse. Quasi 33 milioni di euro per i servizi istituzionali e di gestione, 4,3 milioni di euro per ordine pubblico e sicurezza, 9 milioni per l’istruzione e il diritto allo studio, circa 2,2 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 574mila euro per le Politiche giovanili, sport e tempo libero, quasi 35 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, 20 milioni e mezzo per i trasporti e il diritto alla mobilità, oltre 29 milioni di euro per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 2,5 milioni di euro per lo sviluppo economico e la competitività”.
Il bilancio prevede anche un mutuo da 10 milioni di euro per il rifacimento delle strade rivendicato come scelta politica dalla sindaca Matilde Celentano. “Nel bilancio – ha sottolineato il sindaco Celentano nel corso del suo intervento sono previste maggiori spese per nuove assunzioni per 500mila euro e 130mila per il fondo risorse decentrate, mantenendo fede agli impegni assunti con il personale e con le organizzazioni sindacali. Abbiamo fortemente voluto e programmato l’avvio delle procedure concorsuali nei primi mesi del 2026: il rafforzamento dell’organico è essenziale per l’efficienza amministrativa e per la qualità dell’azione pubblica. I nuovi concorsi rappresentano un passaggio significativo poiché ci consente di continuare a rinnovare il patrimonio professionale interno e di introdurre competenze che consolidino la capacità istituzionale dell’Ente in piena coerenza con la nostra idea di evoluzione organizzativa. Sottolineo che questa scelta è stata possibile grazie alla capacità di programmazione che ci ha consentito di destinare risorse adeguate anche a questo ambito, confermando capacità assunzionale e buon assetto organizzativo dell’Ente”.
LE CRITICHE – Le opposizioni hanno fatto notare la diminuzione delle risorse per le famiglie più fragili e l’aumento dei costi sui servizi, come mense e asili che registrano aumenti importanti. Forti critiche anche alla gestione del servizio rifiuti.
«Questo bilancio di previsione presenta criticità strutturali, finanziarie e politiche che non possono essere ignorate. È un documento rigido, fragile e privo di una visione strategica di città», ha detto la consigliera del Gruppo Misto Daniela Fiore – Preoccupa in particolare – sottolinea Fiore – il ricorso a entrate straordinarie e non ripetibili per finanziare spese correnti: un approccio emergenziale che compromette la sostenibilità futura dei conti pubblici. Dal lato delle entrate, il quadro è altrettanto allarmante: «Nel triennio si registra l’azzeramento delle previsioni da sanzioni stradali, il progressivo calo del recupero dell’evasione tributaria e un taglio di circa 500mila euro dei trasferimenti del Fondo di Solidarietà Comunale. Segnali che indeboliscono la capacità dell’ente di garantire servizi essenziali ai cittadini». Secondo Fiore, anche la strategia adottata dalla maggioranza conferma l’assenza di una vera programmazione: «Ridurre o rinviare le spese non obbligatorie, promettendo di reintegrarle con future variazioni di bilancio o con lo sblocco di accantonamenti, significa ammettere la mancanza di flessibilità di questo bilancio».