Comune di Latina, maratona di 24 ore per approvare il bilancio: l’ok alle 8,30

LATINA – E’ stato approvato con 22 voti favorevoli e cinque contrari, dai 27 consiglieri presenti questa mattina in aula, il bilancio di previsione del Comune di Latina 2026-2028. Erano le 8,30 circa quando si è chiusa la votazione dopo una maratona durata 24 ore circa, proseguita per tutta la notte. La seduta fiume è stata anche complicata dal sistema elettronico di voto che è andato in tilt questa mattina intorno alle 7 con conseguente necessità di procedere con la verbalizzazione a mano. Presentati e discussi 142 emendamenti al bilancio; 48 quelli approvati.

“Un bilancio rigoroso ma non rinunciatario”, lo ha definito nella sua illustrazione l’assessora Ada Nasti sottolineando che nonostante la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali e l’aumento del costo dei servizi, il bilancio di previsione 2026-2028 è in grado di garantire tutti i servizi essenziali e che la riduzione, in fase di previsione, delle spese non obbligatorie e non contrattualizzate troveranno soddisfazione con successive variazioni di bilancio grazie alla possibilità di utilizzo del Fondo di garanzia debiti (800mila euro) e del Fondo di riserva (690 mila euro): “Il bilancio 2026–2028 – ha precisato l’assessore – delinea un impianto finanziario coerente e sostenibile. Un bilancio costruito in un contesto caratterizzato da margini decisionali limitati dai tagli dei trasferimenti erariali e dall’aumento dei costi che risulta in grado di garantire la continuità dei servizi. Un bilancio che guarda al futuro promuovendo la valorizzazione del patrimonio comunale, la manutenzione degli immobili e della viabilità, che investe nel personale e che punta sull’attività accertativa per combattere l’evasione fiscale”.

“Il bilancio approvato rispetta le regole contabili e al contempo – ha spiegato l’assessore Nasti – non rinuncia a perseguire gli obiettivi programmatici di mandato, stanziando importanti risorse. Quasi 33 milioni di euro per i servizi istituzionali e di gestione, 4,3 milioni di euro per ordine pubblico e sicurezza, 9 milioni per l’istruzione e il diritto allo studio, circa 2,2 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali, 574mila euro per le Politiche giovanili, sport e tempo libero, quasi 35 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente, 20 milioni e mezzo per i trasporti e il diritto alla mobilità, oltre 29 milioni di euro per i diritti sociali, politiche sociali e famiglia, 2,5 milioni di euro per lo sviluppo economico e la competitività”.

Il bilancio prevede anche un mutuo da 10 milioni di euro per il rifacimento delle strade rivendicato come scelta politica dalla sindaca Matilde Celentano. “Nel bilancio – ha sottolineato il sindaco Celentano nel corso del suo intervento sono previste maggiori spese per nuove assunzioni per 500mila euro e 130mila per il fondo risorse decentrate, mantenendo fede agli impegni assunti con il personale e con le organizzazioni sindacali. Abbiamo fortemente voluto e programmato l’avvio delle procedure concorsuali nei primi mesi del 2026: il rafforzamento dell’organico è essenziale per l’efficienza amministrativa e per la qualità dell’azione pubblica. I nuovi concorsi rappresentano un passaggio significativo poiché ci consente di continuare a rinnovare il patrimonio professionale interno e di introdurre competenze che consolidino la capacità istituzionale dell’Ente in piena coerenza con la nostra idea di evoluzione organizzativa. Sottolineo che questa scelta è stata possibile grazie alla capacità di programmazione che ci ha consentito di destinare risorse adeguate anche a questo ambito, confermando capacità assunzionale e buon assetto organizzativo dell’Ente”.

“La cifra di questo Bilancio che sfiora i 30 milioni di euro per Servizi sociali resta tra le voci più importanti, a dimostrazione del fatto che non soltanto dobbiamo investire ma vogliamo investire nel Welfare – ha aggiunto la prima cittadina – Il tutto per una più efficace ed efficiente l’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini, in particolare i più fragili, e per assicurare il pieno coinvolgimento degli organismi di rappresentanza sociale sul territorio”.

LE CRITICHE – Le opposizioni hanno fatto notare la diminuzione delle risorse per le famiglie più fragili e l’aumento dei costi sui servizi, come mense e asili che registrano aumenti importanti. Forti critiche anche alla gestione del servizio rifiuti.

“Il terzo bilancio della giunta Celentano è un bilancio rigido e senza visione, che copre a fatica l’ordinario mentre la città arretra sui servizi essenziali: scuole, manutenzione, sociale, sicurezza.

Oltre 14 milioni di euro di servizi restano scoperti, anche a causa dell’incapacità di migliorare le entrate e dei tagli del governo Meloni per gli enti locali”, dicono i consiglieri Pd, Campagna e Majocchi che avevano presentato 40 emendamenti di cui cinque sono stati approvati e riguardano la realizzazione di una rassegna culturale estiva alle Case Arlecchino; un contributo al progetto “Boxiamo Insieme” che promuove il pugilato per persone con neurodiversità; la riqualificazione della zona pub e il ripristino dei dissuasori; la realizzazione di una area sgambamento cani al Parco Baden Powell e di una area fitness al Parco di Borgo Podgora. No invece agli interventi proposti per il sociale, inclusione e disabilità.