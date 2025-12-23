Latina, un chilo di cocaina e 600 gr di mariuana in casa: arrestato un 33enne

LATINA – I carabinieri lo tenevano sotto osservazione da tempo, nella tarda mattinata di oggi è scattato il blitz in casa di un 33enne di Latina. I militari della Sezione Operativa della Compagnia di Latina e della Stazione, con l’ausilio di una unità cinofila della Polizia Penitenziaria di Latina, hanno arrestato, in flagranza di reato il giovane accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scoperta ha infatti confermato i sospetti.

In casa aveva un chilogrammo di cocaina suddivisa in venti involucri in cellophane che erano stati nascosti in una cassa in legno in camera da letto. Trovati anche 625 grammi di marijuana conservata in sei contenitori in vetro e un bilancino di precisione. Sottoposti a sequestro anche 10 grammi di hashish. L’uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Latina.

Un’attività incessante quella svolta dai carabinieri nel contrasto allo smercio di sostanze stupefacenti che, nell’ultimo periodo, in occasione delle imminenti festività, è stata intensificata.