Comune-Polizia di Stato insieme per la difesa dai dai truffatori, l’incontro a Gaeta

GAETA – “Difendiamoci dai truffatori – I consigli del tuo amico poliziotto”, è il nome dell’incontro pubblico che si è svolto presso il Centro Anziani di Via Amalfi a Gaeta, che rientra nel progetto nazionale “Più Sicuri Insieme”, la campagna permanente di prevenzione promossa dalla Polizia di Stato e sostenuta dal Comune di Gaeta, rivolta in particolare alla tutela degli anziani e delle persone più vulnerabili. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione e ha rappresentato un momento significativo di sensibilizzazione, informazione e dialogo tra cittadini e istituzioni. La Vicesindaco Gianna Conte ha aperto i lavori dichiarando: «Il Comune di Gaeta aderisce con convinzione al progetto nazionale “Più Sicuri Insieme”, perché la sicurezza dei nostri anziani è una priorità assoluta. La prevenzione passa dalla conoscenza e dal confronto diretto con chi lavora ogni giorno sul territorio. Ringrazio la Polizia di Stato e la Polizia Locale per l’impegno costante e la vicinanza alla cittadinanza infine un ringraziamento alla presidente Sandra Buttaro del centro anziani sera-APS” Il Dirigente della Polizia di Stato, Dr. Crescenzo Pittiglio, ha illustrato le modalità con cui vengono messe in atto le principali truffe e ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa: «Il progetto “Più Sicuri Insieme” è uno strumento fondamentale per diffondere cultura della prevenzione. Le truffe contro gli anziani si basano sulla fiducia e sulle emozioni: fornire strumenti concreti per riconoscere e gestire situazioni sospette è essenziale. Ricordiamo sempre che la Polizia di Stato è al fianco dei cittadini: segnalare un dubbio può fare la differenza». La Comandante della Polizia Municipale, Anna Maria De Filippis, ha sottolineato il valore della collaborazione istituzionale:«Prevenire significa cooperare. Grazie al progetto “Più Sicuri Insieme” rafforziamo un lavoro di squadra che coinvolge Polizia Locale, Polizia di Stato, amministrazione comunale e cittadini. Ognuno può contribuire a costruire una città più sicura, soprattutto per i più fragili». L’Ispettore De Luca, intervenuto nel corso dell’incontro, ha approfondito le tecniche più diffuse utilizzate dai truffatori: «I malintenzionati cambiano continuamente strategie: telefonate da falsi operatori, richieste di aiuto da presunti familiari, finti tecnici, truffe online. L’obiettivo di “Più Sicuri Insieme” è fornire regole semplici ma efficaci: non aprire a sconosciuti, non fornire dati personali, verificare sempre e chiamare subito le forze dell’ordine». L’incontro si è concluso con la distribuzione di materiale informativo e con un confronto diretto con il pubblico, particolarmente apprezzato dagli anziani presenti.