ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Latina Calcio

Gennaro Volpe è il nuovo allenatore del Latina Calcio 1932

L’allenatore ha firmato un anno di contratto

Il Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe. Classe 1981, una vita e una carriera da calciatore terminata nel 2018, Volpe ha avviato sin da subito il proprio percorso da allenatore nelle giovanili della Virtus Entella, ricoprendo i ruoli di responsabile dell’Academy, tecnico dell’Under 17 e della formazione Primavera. Nel 2021 è approdato sulla panchina della prima squadra ligure, conducendola a due stagioni di alto profilo: un 4º posto nel 2021/22 e un 3º posto nel 2022/23, chiuso a quota 79 punti, record assoluto nella storia del club nel Girone B di Serie C. L’allenatore ha firmato un anno di contratto.  La società rivolge un caloroso benvenuto a mister Volpe, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni alla guida del Latina Calcio 1932.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto