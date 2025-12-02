Concerti d’autunno, l’omaggio a Ravel di Axel Trolese

LATINA – Omaggio a Ravel al Circolo Cittadino, il prossimo venerdì 5 dicembre alle 18. Programmato lo scorso luglio per il 61° Festival Pontino e rinviato per maltempo, il Campus ripropone il 5 dicembre il concerto del pianista Axel Trolese, e lo dedica alla memoria del socio fondatore Gianfranco Pitton, noto imprenditore pontino, mecenate della cultura.

Axel Trolese aprirà il programma del concerto con la trascrizione pianistica della Rapsodie espagnole, fra le prime grandi opere per orchestra di Ravel, eseguita per la prima volta a Parigi nel 1908 ed entrata presto nel repertorio internazionale. L’opera risente dell’influenza della musica popolare spagnola (Ravel era nato nella regione basca francese ai confini con la Spagna; la madre Marie, cresciuta a Madrid, in casa parlava spagnolo); divisa in quattro movimenti, Ravel inserisce nella Rapsodie una evocazione della Malagueña, danza flamenco, e i ritmi lenti dell’habanera, danza di origine cubana molto diffusa anche in Spagna.

Di tutt’altra natura il secondo lavoro in programma, Le tombeau de Couperin, scritto tra il 1914 e il 1917, durante la Prima guerra mondiale, in cui Ravel era arruolato nell’esercito francese. In conseguenza di ciò, raccontò, “la mia attività musicale s’interruppe fino all’autunno del 1917, quando fui riformato. Terminai allora Le Tombeau de Couperin. A dire il vero l’omaggio è rivolto non tanto al solo Couperin quanto all’intera musica francese del XVIII secolo.” I sei brani del Tombeau sono dedicati ognuno a un amico caduto in battaglia, ma nell’opera non vi è sentimento patetico o doloroso.

Completerà il programma la giovanile Sonata op. 2 n. 3 in do maggiore di Beethoven, terza delle trentadue Sonate dedicate dal genio di Bonn al pianoforte.

Per il concerto (che rientra nella programmazione del 61° Festival Pontino anche se ospitato all’interno dei Concerti d’Autunno) resta valida l’iniziativa di BSP Pharmaceuticals Un Concerto sospeso grazie alla quale, previa prenotazione, saranno disponibili per i dipendenti BSP e per gli studenti del Conservatorio e del Liceo Musicale di Latina una quota di biglietti acquistati dall’azienda. I biglietti verranno assegnati in ordine di prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.

CHI E’ – Vincitore del Premio Casella al “Concorso Premio Venezia” a soli 18 anni, Axel Trolese è considerato uno dei pianisti più interessanti della sua generazione; ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti, fra cui la borsa di studio “Giuseppe Sinopoli” da parte della Presidenza della Repubblica Italiana, che lo ha sostenuto nel perfezionamento dello studio del suo strumento, con una attenzione anche al pianoforte storico e al fortepiano. Si è esibito in Europa, America ed Asia, in sale e rassegne come l’Auditorium Parco della Musica, Teatro La Fenice, Salle Cortot, Flagey, Dresdner Musikfestspiele, Keyboard Trust, Millennium Concert Hall di Pechino, Quirinale, Società del Quartetto di Milano, Ravenna Festival. Axel Trolese è docente di Pianoforte al Conservatorio “Agostino Steffani” di Castelfranco Veneto

INFO E BIGLIETTI – Biglietto 10€ Ridotto 7€

È consigliata la prenotazione entro le ore 13:00 del giorno del concerto:

via WhatsApp al 329 7540544

oppure via e-mail a biglietteria@campusmusica.it

Un concerto “sospeso”