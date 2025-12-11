Dai Monti Lepini al Mare. Un Natale tra Arte, Tradizione e Territorio

Dal 12 al 14 dicembre a Cori, Priverno e Monte San Biagio, un nuovo fine settimana di eventi tra arte, gusto e tradizione, per un Natale memorabile. La manifestazione ha preso il via il fine settimana scorso, nel ponte dell’Immacolata, partendo da Sermoneta, passando per Priverno e toccando Terracina. Un inizio che ha visto una folta partecipazione di pubblico e che sta per rilanciare con una nuova serie di eventi a Cori, Priverno e Monte San Biagio, dove in chiusura si tiene uno spettacolo speciale del cantautore Lorenzo Kruger (Nobraino).

Il programma del prossimo fine settimana:

Venerdì 12 dicembre – CORI

ore 18: 30 – Storie di Vite – vino e territorio in un solo sorso –Azienda Agricola Pietra Pinta. Apericena-degustazione con workshop di pittura con Roberta Ghelli

Info e prenotazioni: 06.9677151-335.7584634

La Cantina Pietra Pinta vi accoglie per una serata che unisce gusto e creatività, con un’apericena accompagnata dalla degustazione dei loro vini, espressione autentica del territorio di Cori. Durante l’evento sarà possibile partecipare a un workshop di pittura ad acquerello guidato dall’artista Roberta Ghelli, un’esperienza che invita a lasciarsi ispirare dai colori, dall’atmosfera natalizia e dal fascino della cantina. Un appuntamento ideale per chi desidera vivere un momento conviviale e immersivo, tra arte, vino e sapori del territorio.

Al termine della sessione creativa, la serata proseguirà con un’apericena ricca di prodotti tipici del territorio. Un connubio perfetto tra arte, gusto e tradizione.

Programma completo: https://mybestlazio.it/apericena-con-workshop-di-pittura-con-roberta-ghelli-cantina-pietra-pinta

sabato 13 dicembre – PRIVERNO

ore 10:00 -L’Arte al Museo, Museo Archeologico

Il Museo Archeologico di Priverno aprirà le sue porte per una visita speciale condotta da Margherita Cancellieri, direttrice del Polo Museale di Priverno e accompagnata dallo spettacolo “Discorso sul Mito” di e con Vittorio Continelli. Attraverso un racconto intenso e coinvolgente sui miti greci, gli dei, gli eroi e i temi universali dell’essere umano, Continelli accompagnerà il pubblico tra reperti, e narrazioni, il percorso guidato condurrà i partecipanti dall’età protostorica fino alla fondazione della colonia romana Privernum, offrendo una visione approfondita della vita quotidiana, della struttura urbana e delle tradizioni della popolazione. Programma completo: https://mybestlazio.it/visita-guidata-al-museo-archeologico-con-discorso-sul-mito

ore 16:00 -L’Arte al Museo, Museo per la Matematica

Visita guidata . P renotazione obbligatoria al 349.1814504-3869690

. renotazione obbligatoria al 349.1814504-3869690 Il Museo per la Matematica “Enrico Giusti”, nato dalla collaborazione con la Fondazione Il Giardino di Archimede, apre le sue porte a un viaggio dove la logica si fa meraviglia e la scienza diventa racconto. Un luogo unico, interamente dedicato alla matematica, che attraverso installazioni interattive mostra come numeri, forme e logiche siano presenti nella vita di tutti i giorni. Un percorso coinvolgente e adatto a famiglie, bambini, appassionati, e curiosi, perfetto per vivere un pomeriggio di scoperta e divertimento in linea con lo spirito della rassegna.

Un luogo unico, interamente dedicato alla matematica, che attraverso installazioni interattive mostra come numeri, forme e logiche siano presenti nella vita di tutti i giorni. Un percorso coinvolgente e adatto a famiglie, bambini, appassionati, e curiosi, perfetto per vivere un pomeriggio di scoperta e divertimento in linea con lo spirito della rassegna. Programma completo: https://mybestlazio.it/visita-guidata-al-museo-per-la-matematica

domenica 14 dicembre – MONTE SAN BIAGIO

A Spasso tra Gusto e Tradizioni giunge alla terza edizione con l’obiettivo di valorizzare l’enogastronomia e le produzioni locali come strumenti di identità, comunità e rigenerazione territoriale. La dimensione rurale dialoga con arte, cultura e tradizioni all’interno di una grande kermesse natalizia aperta a tutta la comunità.

ore 14:00 – A Spasso tra Gusto e Tradizioni

Laboratorio per bambini “La cucina della Nonna” a cura di Spettakolo in Azione, un momento perfetto per far vivere ai più piccoli l’atmosfera del Natale e delle tradizioni di una volta.

Piazzale Santi Romei le Puy. Gratuito. Ingresso libero

ore 18:00 – A Spasso tra Gusto e Tradizioni

“Confessioni di un Songwriter” Lorenzo Kruger in concerto

Via Vernone.

Gratuito. Prenotazione obbligatoria al 329.8424810-366.3869690

Lorenzo Kruger (Nobraino) animerà le vie del borgo con brani inediti, monologhi surreali, barzellette e canzoni del passato, regalando un’esperienza intima e fuori dagli schemi. Kruger porta in scena le sue canzoni nella loro forma più “nuda” ed essenziale, testando inediti e nuove idee direttamente sul pubblico. Un modo per l’artista di ricercare un contatto più diretto e viscerale con gli spettatori, trasformando ogni concerto in un laboratorio creativo.

o re 19:30 – A Spasso tra Gusto e Tradizioni

Show Cooking “La Salsiccia in tutte le salse” a cura di Coop. Foglia D’Oro, un invito irresistibile a gustare i sapori autentici del territorio in un’atmosfera di festa e convivialità.

Via Vernone. Gratuito. Ingresso libero

Programma completo: https://mybestlazio.it/a-spasso-tra-gusto-e-tradizioni-2025