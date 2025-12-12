ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

ECOFORUM

Fondi primo Comune pontino per raccolta differenziata (82,9%)

FONDI – Si è tenuto lo scorso 10 dicembre l’Ecoforum di Legambiente, giunto alla sua decima edizione, durante il quale è stato presentato il dossier 2025. Con l’82,9% di differenziata, Fondi si conferma il Primo Comune della Provincia di Latina: un risultato oltremodo positivo se si considera che nessun altra città, né più grande né più piccola, è riuscita a sfondare la fatidica soglia dell’80%. A livello regionale, Fondi resta tra i cinque comuni più virtuosi nella classifica dei centri medi riuscendo  a migliorarsi nella suddivisione degli scarti passando dall’82,4% all’82,9%. «Dati senz’altro positivi – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – che, tuttavia, non devono e non possono essere letti come un traguardo raggiunto sul quale cullarsi. Le sfide sono tante e impegnative: stiamo per esempio lavorando in termini di sensibilizzazione su altri fronti quali i RAEE, che possono essere addirittura delle risorse o, andando oltre la differenziazione, la riduzione degli scarti. Il fenomeno dell’abbandono in periferia e il litorale nel mese di agosto restano ancora una spina nel fianco ma stiamo cercando di lavorare per superare anche queste criticità».

