“Favole di Natale” a Sermoneta: la casa di babbo natale, mercatini, mostre, animazione e poesie

SERMONETA – Secondo fine settimana di appuntamenti con le “Favole di Natale” a Sermoneta, il cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale di Sermoneta con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione di Meraviglia aps, Pro Loco, comitati e associazioni, tra presepi, luminarie, mostre ed eventi per grandi e piccoli fino al 6 gennaio 2026.

“Un programma per tutta la famiglia – spiega il presidente del Consiglio delegato a cultura e turismo Pierluigi Torelli – che punta a coinvolgere ed affascinare lo spettatore che avrà il piacere di visitare Sermoneta, con le luminarie artistiche e i presepi che arricchiscono il nostro borgo di un’atmosfera suggestiva. Siete tutti invitati a partecipare”.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre tra le 11 e le 17 il Giardino degli Aranci ospiterà A Casa di Babbo Natale, un percorso animato da giochi di luci, elfi instancabili, truccabimbi e un trampoliere, per accompagnare grandi e piccoli in un viaggio tra sogno e realtà dalle 11 alle 18.

Sabato 13 dicembre, Palazzo Caetani aprirà le sue porte nell’ambito delle “Visite delle Dimore Storiche della Regione” e dove è possibile visitare la mostra “I giardini di contemplazione” dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre nel centro storico alle 15 si terrà l’Officina dell’Arte e dei Mestieri, un laboratorio di pittura curato dalle associazioni Pro Loco Sermoneta e Meraviglia, con l’artista Clementina Corbi, previa prenotazione al 333.5697752. Dalle 16.30, il Sermoneta Shopping Center ospiterà Sermoneta Xmas Village, tra luci e intrattenimento.

Domenica 14 dicembre, sarà inaugurata all’abbazia di Valvisciolo la mostra collettiva d’arte “Sotto lo sguardo del cielo” a cura di Chiara De Gol. La Loggia dei Mercanti accoglierà la mostra di artigianato artistico a cura delle artigiane locali, mentre al Castello Caetani alle 9.30 è prevista l’esibizione degli Sandieratori Ducato Caetani di Sermoneta, seguita dalla premiazione del Premio Nazionale di Poesia Dialettale organizzata dall’Università delle Tre Età. Alle 11 Palazzo Caetani offrirà nuovamente visite guidate, su prenotazione, e dalle 16.30 il Sermoneta Shopping Center riaprirà le porte allo Xmas Village. Nello stesso orario, nella Chiesa di San Giuseppe, sarà inaugurata la mostra collettiva dei presepi a cura della Pro Loco di Sermoneta.

Un weekend ricco di arte, tradizione e atmosfere natalizie che trasformerà Sermoneta in un piccolo villaggio delle favole.