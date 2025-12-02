ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

BULLISMO E CYBERBULLISM

La Polizia di Stato di Aprilia incontra oltre 300 studenti dell’Istituto “Gramsci” per parlare di bullismo e cyberbullismo

APRILIA – La Polizia di Stato di Aprilia ha incontrato oltre trecento studenti dell’Istituto “Antonio Gramsci” nell’ambito di una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L’iniziativa rientra nelle attività di prossimità che la Polizia di Stato svolge con costanza su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e favorire una crescita consapevole delle nuove generazioni. Durante gli incontri, gli operatori della Polizia di Stato hanno affrontato insieme ai ragazzi temi cruciali come il riconoscimento e il rispetto dell’altro, la tutela delle persone più fragili e il rischio che comportamenti discriminatori o aggressivi possano sfociare in episodi di bullismo. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’uso consapevole della rete Internet. I poliziotti hanno illustrato ai giovani le potenzialità del web come strumento fondamentale per comunicare e informarsi, evidenziando però la necessità di un utilizzo corretto e responsabile, così da evitare le insidie e i pericoli che l’ambiente digitale può nascondere. L’iniziativa ha suscitato vivo interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente ponendo domande e condividendo riflessioni. La Polizia di Stato continuerà a promuovere incontri e progetti di sensibilizzazione nelle scuole del territorio, nella convinzione che la prevenzione e il dialogo rappresentino strumenti essenziali per costruire una comunità più sicura e consapevole.

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
