Il sipario del Teatro D’Annunzio di Latina si è alzato su una serata memorabile

“L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo” ha scelto Latina per la sua prima assoluta, trasformando il teatro in un vero e proprio spazio di indagine e racconto. Qui lo spettacolo ha preso forma, grazie a giorni di prove, lavoro condiviso e costruzione dell’allestimento, fino al debutto nazionale. Prodotto da Ventidieci, il progetto affronta con lucidità e intensità il tema della malagiustizia, rinnovando il percorso avviato dopo l’incontro con Gianluigi Nuzzi e trovando una nuova forza narrativa. Un racconto diretto, a tratti spiazzante, che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza collettiva profonda e necessaria. La risposta della platea è stata unanime: pubblico in piedi, emozione palpabile, lunghi applausi. Ancora una volta, il Teatro D’Annunzio si afferma come luogo di creazione e di visione, capace di ospitare debutti importanti e di dare spazio a opere che interrogano il presente. Lo spettacolo fa parte della stagione “Liberi di Scegliere” del Comune di Latina – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare della Regione Lazio.