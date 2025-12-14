Al Circolo Cittadino  il convegno “Cresciamo nel rispetto: dalla scuola nasce la libertà nella parità”

LATINA – Si è svolto presso il Circolo cittadino, il convegno “Cresciamo nel rispetto – Dalla scuola nasce la libertà nella parità”, una giornata formativa dedicata in particolare agli insegnanti dei nidi e della scuola primaria, ma aperta a tutta la cittadinanza. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina con il supporto di CulturArte, Assipromos, Provincia di Latina e Regione Lazio, ha offerto un importante momento di approfondimento sul tema della violenza di genere attraverso il contributo di professionisti dell’ambito medico, psicologico, scolastico, giuridico e sociale.

Il percorso della mattinata ha visto alternarsi relatori esperti, che hanno affrontato il tema della prevenzione della violenza partendo dalle sue radici culturali e relazionali, evidenziando il ruolo decisivo della scuola come luogo di educazione al rispetto, all’uguaglianza, alla parità e alla gestione sana delle emozioni.

Sono intervenuti la psicologa psicoterapeuta Oriana Volpicelli, la pediatra Mara Valente, in rappresentanza della Casa Rifugio Emily Valeria Valle, l’avvocato e docente di diritto Sonia De Sanctis, l’avvocato del centro antiviolenza per minori Anna Tocci, l’avvocato penalista già presidente della camera penale di Velletri Sabrina Lucantoni. Agli interventi dei professionisti si sono affiancati quelli relativi al prezioso supporto sociale: la consigliera di parità della Provincia di Latina Simona Mulè, il coordinatore generale ‘Sistema integrato servizi, interventi per il sostegno a genitorialità, infanzia e adolescenza del distretto 2 Ferdinando Tucci, il presidente Etikey Francesca Pierleoni e il presidente del Centro Donna Lilith Chiara Sanseverino.

Durante l’evento è stata anche ascoltata la canzone dei ragazzi che hanno vinto il concorso dedicato agli studenti organizzato in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Tesone, intervenuta in apertura dei lavori portando anche i saluti del sindaco Matilde Celentano, ha sottolineato il forte significato formativo e sociale dell’appuntamento. “La scuola – ha affermato – è il primo presidio contro ogni forma di violenza. È nei primi anni di vita che si costruiscono il rispetto, la parità e la capacità di riconoscere l’altro come valore. Per questo oggi abbiamo voluto creare un momento di formazione qualificata dedicato a chi ogni giorno accompagna la crescita dei bambini: insegnanti, educatrici, operatori e famiglie. L’evento di formazione destinato alle insegnanti, ma aperto a tutta la cittadinanza, è stato organizzato dall’amministrazione comunale in seguito all’evento che si è svolto il 25 novembre al teatro Ponchielli in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si è, infatti, tenuta la premiazione del concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere” che ha visto protagonisti proprio gli studenti del territorio che hanno potuto riflettere sul tema in base alla loro sensibilità. Si è svolta la tavola rotonda “Riconoscere la violenza di genere” con il Questore Fausto Vinci, il comandante dei Carabinieri Christian Angelillo e la Procuratrice Luigia Spinelli nonché un focus sul caso della cittadina di Latina, Veronica De Nitto, con il padre Luigi e il direttore centrale per i servizi consolari della Farnesina Massimo Branciforte.

Più occasioni per avvicinare i bambini e i ragazzi al tema della violenza contro le donne, su cui lavorare sin dalle prime fasce d’età. Ringrazio tutti i professionisti che hanno contribuito con competenza e sensibilità alla giornata di oggi, e ringrazio le tante insegnanti presenti: la loro partecipazione attiva conferma quanto forte sia la volontà di costruire una comunità educativa capace di intercettare i segnali, prevenire le fragilità e promuovere relazioni sane”.