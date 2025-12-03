Stasera il Cisterna Volley in campo a Verona

Seconda trasferta consecutiva per il Cisterna Volley, che stasera alle 20.30 sarà di scena a Verona, a soli quattro giorni di distanza dalla gara persa a Perugia. Giusto il tempo di riordinare le idee, mettersi alle spalle il ko subito contro i Campioni d’Europa, e concentrarsi su una nuova sfida, anche questa dall’alto coefficiente di difficoltà.

La Rana Verona nell’ultimo turno si è imposta a Padova (1-3): il derby veneto è stata la gara più lunga dell’ottavo turno (1 ora e 53 minuti) ed ha visto come protagonista assoluto Noumoty Keita, top scorer di giornata con 28 punti totali, di cui 23 attacchi punto. La Rana Verona è, in assoluto, la squadra che finora ha più impressionato, anche più di Perugia: i veneti con 20 punti occupano il secondo posto della classifica a tre lunghezze di distanza dai Block Devils, ma con due gare in meno giocate. Questo la dice lunga sulla forza di una squadra che punta in alto, costruita per giocarsi il titolo, guidata da un coach che non ha bisogno di presentazioni: Fabio Soli, un ex che riporta alla mente ricordi importanti. Verona si è affidata a lui che nel biennio trascorso a Trento ha messo in bacheca una Champions League e uno Scudetto. La parola d’ordine, in casa Cisterna, è la stessa che ha preceduto la sfida di Perugia: dare tutto, cercando di giocare la miglior pallavolo possibile sfruttando quelle poche occasioni che Verona potrà concedere. La classifica parla chiaro: il team di Morato è in decima posizione, a +2 su Monza undicesima, a -2 da Padova che è in nona posizione.

Coach Daniele Morato: “Con Verona ci aspettiamo una partita simile a quella di Perugia a livello di contenuti tecnico-tattici, dovremo fare di tutto affinché il risultato per noi sia diverso. Verona, come Perugia, può contare su un cambio palla stellare e una fase break di altissimo livello. Servirà una prova fatta di coraggio, aggressività e concentrazione massima. E’ vero che abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare questa partita, ma lo stesso discorso vale per Verona: la SuperLega è questa, e non bisogna mai farsi trovare impreparati. Sarà fondamentale arginare il loro cambio palla, tanto dipenderà dal modo in cui riusciremo a farlo. Mentalmente stiamo bene, la consapevolezza di aver giocato comunque una prova buona a Perugia, nonostante la sconfitta, ha mantenuto immutata la nostra fiducia. Il percorso fin qui fatto prosegue, il gruppo lavora bene ed è concentrato sull’obiettivo”.

Verona-Cisterna sarà arbitrata da Luca Saltalippi e Denis Serafin.