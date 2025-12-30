Treno delle 23,11 soppresso, il sindaco di Cisterna scrive a RFI e Regione Lazio

CISTERNA – Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini interviene per chiedere il ripristino del treno regionale 12667 Roma Termini-Formia delle ore 23.11 – soppresso nei giorni feriali che resta in circolazione soltanto il lunedì, il sabato e la domenica – e per scongiurare eventuali rischi futuri derivanti dall’apertura di cantieri sulla stessa linea.

In una lettera inviata a Rete Ferroviaria Italiana Spa, alla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale, alla Direzione regionale di Trenitalia e all’assessore regionale alla Mobilità e trasporti Fabrizio Ghera chiede dunque il mantenimento delle attuali corse ferroviarie sulla linea Roma–Formia con fermata a Cisterna di Latina per la loro importanza strategica sulla linea che interessa la stazione di Cisterna di Latina e, in particolare, sulla tratta Roma–Formia e viceversa, sia nelle fasce orarie diurne sia in quelle serali e notturne.

«La stazione ferroviaria di Cisterna – sottolinea il primo cittadino – rappresenta, per la sua posizione strategica, un punto di riferimento essenziale per il servizio di trasporto di migliaia di pendolari, residenti non soltanto nel nostro Comune, ma provenienti anche dai centri limitrofi, persone che quotidianamente utilizzano il treno per motivi di lavoro, studio e necessità personali. Un ruolo particolarmente rilevante è svolto dal servizio ferroviario anche nelle ore serali e notturne, consentendo ai cittadini di rientrare in sicurezza dopo l’orario lavorativo o dopo la partecipazione a eventi socio-culturali che si svolgono nella Capitale o in altri centri collegati dalla linea ferroviaria, evitando così i rischi e le insidie legati alla circolazione stradale e al fenomeno degli incidenti».

Mantini non manca di ricordare come Cisterna sia anche meta di visitatori in occasione di importanti eventi sportivi, quali gli incontri della Cisterna Volley – unica squadra del centro-sud militante nella Superlega nazionale di pallavolo – che richiamano tifosi e appassionati da ogni regione d’Italia, nonché di iniziative ricreative e culturali che attraggono un numero significativo di visitatori. Anche in tali circostanze, la disponibilità di collegamenti ferroviari adeguati, inclusi quelli in fascia serale, risulta fondamentale per garantire l’accessibilità e la sicurezza degli spostamenti.

«Esiste una forte esigenza del territorio e degli utenti – spiega ancora il sindaco – di preservare l’attuale assetto delle corse ferroviarie e, qualora si rendesse necessaria una temporanea sospensione di alcune corse per urgenti e inderogabili interventi di manutenzione o sviluppo della rete ferroviaria, ho chiesto che, in alternativa, venga attivato un adeguato servizio di trasporto sostitutivo, in grado di garantire la continuità del servizio e di ridurre al minimo i disagi per l’utenza tutelando così le esigenze delle comunità locali e dei pendolari».