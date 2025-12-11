Latina: il Natale quest’anno è a 4 zampe!

LATINA – Il Natale si avvicina e torna uno degli appuntamenti più sentiti: il VI Open Day del canile comunale di Latina, gestito dall’Associazione Amici del Cane di Latina ODV, che da oltre trent’anni si dedica con passione alla cura dei cani e dei gatti abbandonati.

Chi immagina un canile come un luogo grigio e malinconico troverà al Canile di Chiesuola una realtà completamente diversa. I volontari, con un impegno costante e un affetto quotidiano, hanno trasformato la struttura in un ambiente accogliente, dove ogni animale trova attenzione, protezione e una concreta possibilità di incontrare una famiglia pronta ad amarli per sempre. Questa eccellenza del territorio aprirà le sue porte a tutti domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 13, per far conoscere da vicino il suo lavoro.

“Il Natale quest’anno è a 4 zampe!” invita i visitatori a scoprire cosa significhi accogliere un animale in famiglia, comprendendone le responsabilità e lasciandosi sorprendere dalla gioia e dalla gratitudine che un amico peloso sa regalare. L’Open Day offrirà una mattinata ricca di emozioni e attività: i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo a tema natalizio, mentre i visitatori avranno l’opportunità di esplorare la struttura con visite guidate e confrontarsi con educatori cinofili e volontari. Un rinfresco dolce e salato accompagnerà piacevolmente l’intera esperienza.

L’Open Day sarà un’occasione ideale per conoscere da vicino le attività dell’associazione, chiedere consigli, aprirsi alla possibilità dell’adozione e dare un futuro migliore a un animale che aspetta solo amore. Sarà una mattinata all’insegna del calore, della condivisione e dell’amore per gli animali.

Il Natale quest’anno è… a 4 zampe! L’appuntamento è per domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 13, al Canile di Chiesuola. L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento è realizzato grazie al supporto degli sponsor Ayoka, Bau&Miao, Conad Pet Store, Dog Evolution, Doggy’s Wash, Nova Pet e Scodinzoliamo.

Per info: numeri Whatsapp 328.2576825 – 339.2346055 – 320.3864421