Personale comunale: nuovo concorso per Istruttore amministrativo

LATINA – Pubblicato sul portale inPA e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Latina il nuovo bando per il reclutamento di un Istruttore amministrativo. Potranno partecipare alla procedura tutti i candidati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, richiesto per il profilo professionale dell’area Istruttori (ex categoria C). “Questa – dichiara l’assessore al Personale Andrea Chiarato – è la nona procedura concorsuale avviata dall’amministrazione comunale nell’ultimo anno. L’Ente ha investito molto sul rafforzamento dell’organico: dal dirigente dell’avvocatura ai 22 assistenti sociali, passando per tecnici e specialisti. Meno di un mese fa è stato pubblicato il concorso per un funzionario amministrativo aperto a tutte le lauree, tuttora in corso, e ora proseguiamo con la selezione di un istruttore amministrativo. Tutte figure che contribuiranno a rendere la macchina amministrativa più efficiente e capace di dare risposte puntuali ai cittadini”.

Ieri inoltre ha preso il via il corso di autodifesa organizzato dal Comune di Latina, nato da una richiesta dei dipendenti e inserito tra gli obiettivi trasversali del PIAO, piano integrato di attività e organizzazione. “Il corso – spiega l’assessore Chiarato – si svolgerà da oggi fino alla metà di febbraio, con due lezioni a settimana presso gli uffici comunali di via Varsavia. È rivolto in particolare al personale femminile, ma aperto a tutti i dipendenti. Le lezioni, teoriche e pratiche, offriranno una formazione specializzata sulla sicurezza personale, affrontando i temi della prevenzione, della tutela individuale e delle tecniche di contrasto al rischio di aggressione. Sono previste sessioni istruttive e addestrative fino alle azioni di intervento nei casi di reale necessità”. Il corso, affidato a un istruttore con certificazione professionale, ha registrato un’ampia partecipazione: 156 dipendenti seguiranno le lezioni durante l’orario di lavoro. L’iniziativa, a costo zero per chi partecipa, rientra tra le attività formative dell’Ente.