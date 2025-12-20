Latina, per Natale raccolta di giocattoli per i bambini di Martina e la sua Luna Onlus

LATINA – Venerdì 19 e sabato 20 dicembre, dalle 16 alle 19.30, in Piazza del Popolo si tiene la raccolta di giocattoli promossa da Fare Giovani Latina, la sezione giovanile del movimento civico

Fare Latina, a favore dell’associazione Martina e la sua Luna Onlus nata in memoria di Martina Natale. L’associazione fondata dai genitori e dal fratello della giovane, porta avanti da anni progetti dedicati ai bambini malati oncologici, regalando loro momenti di gioia e normalità anche in situazioni difficili.

“Con questa raccolta – spiegano i volontari in una nota – vogliamo far sentire la città vicina ai piccoli, trasformando un semplice gesto in un messaggio concreto di attenzione e calore umano”.

Anche oggi, il gruppo è presente con un gazebo di fronte alla libreria Feltrinelli.

“Abbiamo organizzato questa iniziativa perché vogliamo portare un sorriso ai bambini che affrontano ogni giorno sfide difficili – spiega Alice Rocco, coordinatrice di Fare Giovani Latina. Il nostro obiettivo è offrire loro un momento di serenità e normalità, e allo stesso tempo coinvolgere tutta la comunità in un gesto concreto di vicinanza e solidarietà. Saremo presenti con i nostri volontari e con il supporto di Fare Latina, per rendere questa raccolta un’occasione di partecipazione per tutti”.