Basket, impegno difficile a Piombino per la Benacquista Latina

LATINA – Dopo il turno infrasettimanale, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket è attesa sul parquet del PalaTenda di Piombino dove affronterà i padroni di casa della Solbat Golfo Piombino, in occasione della giornata 18° giornata del campionato di Serie B Nazionale. L’appuntamento domenica 21 dicembre alle 18.

La formazione toscana arriva all’appuntamento forte di due vittorie nelle ultime tre gare disputate e con la consapevolezza di poter contare su un ambiente caldo e partecipe. Nell’ultimo turno infrasettimanale Piombino ha perso contro Pielle Livorno.

Sul fronte nerazzurro continua a crescere entusiasmo e fiducia, alimentati dai segnali positivi emersi nelle ultime uscite . “Coesione di squadra, buona circolazione di palla e capacità di mantenere ritmi elevati rappresentano ormai tratti distintivi dell’identità della Benacquista – dicono in una nota dal Club – . La continuità nell’esprimere un gioco efficace e ben costruito è uno degli aspetti su cui esistono ancora margini di miglioramento, ma la lunghezza del campionato offre il tempo necessario per crescere ulteriormente”.

«Contro Piombino mi aspetto una partita insidiosa – dichiara la guardia Alessandro Cipolla – . Giocheremo su un campo caldo, contro una squadra che vorrà riscattarsi dopo la sconfitta con Livorno e che cercherà il successo davanti al proprio pubblico. Dovremo essere concentrati fin da subito, come abbiamo dimostrato di saper fare, senza sottovalutare nessuno. Pensiamo a giocare la nostra pallacanestro, a proseguire il percorso di crescita partita dopo partita, poi tireremo le somme».