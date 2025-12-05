OLIFEST! Il Parco dei Monti Aurunci lancia una manifestazione dedicata all’extravergine

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci, in collaborazione con l’Associazione Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina (CAPOL), e con il contributo della Regione Lazio, annuncia l’avvio ufficiale di “OLIFEST! – Festival dell’Olio e dell’Identità Aurunca”, un nuovo progetto che mette al centro l’olivicoltura del Lazio meridionale e valorizza il patrimonio culturale, agricolo e paesaggistico dell’area aurunca.

Nell’ambito della manifestazione prende il via anche il 1° Concorso “L’Oro Verde del Parco – Premio Aurunco”, rivolto agli olivicoltori dei Comuni del Parco e dei territori limitrofi con l’obiettivo di promuovere la qualità dell’olio extravergine d’oliva, sostenere pratiche agricole sostenibili e rafforzare l’identità produttiva locale.

OLIFEST! nasce per consolidare il legame tra comunità, ambiente e tradizioni, offrendo momenti di confronto, degustazione, divulgazione e festa dedicati all’olio e ai suoi protagonisti. Per oltre una settimana, dal 6 al 14 dicembre, diversi Comuni dell’area aurunca ospiteranno incontri, iniziative culturali, laboratori e appuntamenti musicali, costruendo un racconto condiviso che mette in luce la ricchezza dell’olivicoltura territoriale e la sua evoluzione in un’epoca segnata dai cambiamenti climatici.

Il festival prenderà il via sabato 6 dicembre a Lenola, presso il Divino Bistrot in località Colle, con l’evento inaugurale “I Profumi dell’Olio”, dedicato all’assaggio dell’extravergine e dei prodotti tipici, alla presentazione delle cultivar locali e all’incontro con i produttori, accompagnato dall’esibizione del Quintrio di Lenola. Seguirà, domenica 7 dicembre a Formia, sulla Terrazza Darsena di Via Vitruvio, l’appuntamento “Oro dei Monti Aurunci – Musica e tradizione dell’olio”, un pomeriggio caratterizzato da degustazioni guidate, laboratori sensoriali e attività divulgative sulla storia e il ruolo dell’olivicoltura nel Golfo, arricchito dall’animazione musicale degli organetti di Maranola.

Il primo weekend si chiuderà lunedì 8 dicembre a Campodimele, in Piazza Municipio, con “Pane, Olio e Bollicine”, una festa rurale che riunisce degustazioni curate dai produttori locali, laboratori sull’assaggio dell’olio, show cooking e musica popolare.

Il programma continuerà sabato 13 dicembre con due appuntamenti: a Pico, dove “Sapori e Saperi dell’Olivicoltura Aurunca” offrirà degustazioni e musica tradizionale dedicate alle olive autoctone e ai prodotti tipici del territorio; e a Itri, con il convegno “L’oliva di Gaeta e i Cambiamenti climatici”, occasione di confronto tra istituzioni, studiosi ed esperti su produzione olearia, sostenibilità e salute, seguito da un’apericena a chilometro zero e dal concerto del gruppo “Turno Notturno”.

La manifestazione si concluderà domenica 14 dicembre a Itri con la premiazione del 1° Concorso “L’Oro Verde del Parco – Premio Aurunco”, che riconoscerà l’eccellenza degli oli del territorio attraverso diverse categorie di partecipanti. «Con OLIFEST! e con il primo Concorso “L’Oro Verde del Parco” vogliamo dare un segnale forte: l’olio extravergine d’oliva non è soltanto un prodotto agroalimentare, ma un elemento identitario che racconta la storia, la cultura e la bellezza dei nostri territori», dichiara Giorgio De Marchis, Direttore del Parco dei Monti Aurunci.

«Sosteniamo con convinzione gli olivicoltori che custodiscono questo patrimonio e promuoviamo pratiche sostenibili capaci di coniugare tutela del paesaggio e sviluppo locale. OLIFEST è un invito a riscoprire l’Aurunca come terra di eccellenze, dove tradizione e innovazione camminano insieme verso un futuro più consapevole e sostenibile». Con OLIFEST!, il Parco dei Monti Aurunci rinnova il proprio impegno nel valorizzare le eccellenze agricole, culturali e ambientali del territorio, avviando un percorso partecipato che unisce comunità, istituzioni e produttori e rafforza il ruolo del Lazio meridionale come area identitaria, attrattiva e pienamente protagonista.