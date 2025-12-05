Giubileo dei Bambini a Latina: una giornata di valori, incontro e condivisione

LATINA – Si è svolto questa mattina, presso la Curia Vescovile, il Giubileo dei bambini, appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno. Gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole Aldo Manuzio, Alessandro Volta, Giuseppe Giuliano, dell’istituto Madre Giulia Salzano e della Giovanni Cena, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno illustrato i lavori realizzati toccando i temi centrali: il rispetto, la fratellanza, l’attenzione verso l’altro. Un cammino che ha offerto ai bambini un’occasione preziosa per confrontarsi sui valori cristiani e civici, trasformandoli in gesti concreti nella loro vita quotidiana. A portare i saluti dell’amministrazione comunale sono stati il sindaco Matilde Celentano e gli assessori al Turismo e all’Istruzione, Gianluca Di Cocco e Francesca Tesone. È intervenuto inoltre il vescovo Mariano Crociata.

“Quello di oggi – afferma il sindaco Matilde Celentano – è l’ultimo appuntamento del ciclo di eventi giubilari promossi dall’amministrazione comunale in sinergia con la Curia vescovile. Nei mesi scorsi si è svolto, tra gli altri, anche il Giubileo del Dipendente Pubblico, una giornata dedicata ai lavoratori del pubblico impiego della provincia di Latina e agli amministratori, pensata per riconoscere l’impegno di migliaia di persone che ogni giorno operano al servizio della collettività. Oggi abbiamo avuto il piacere di scoprire i lavori realizzati dai nostri studenti, che ci hanno condotto al cuore dei valori del Giubileo e del Natale, una festività su cui quest’anno la nostra amministrazione ha voluto investire con particolare attenzione. Un cammino che ha offerto ai bambini un’occasione preziosa per confrontarsi sui valori cristiani e civici, trasformandoli in gesti concreti nella loro vita quotidiana”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento particolare agli uffici – sottolinea l’assessore Di Cocco – che hanno contribuito a rendere speciale la giornata di oggi. Circa 300 bambini, insieme ai loro insegnanti, hanno partecipato attivamente al Giubileo dei Bambini, organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Latina in collaborazione con la Curia Vescovile. Si è trattato di un evento mai realizzato prima, che ha dimostrato quanto il lavoro di rete, fondato su valori condivisi, possa portare a risultati concreti e significativi. L’obiettivo di questo Giubileo è stato diffondere tra i più giovani lo spirito di unione e solidarietà, promuovendo il rispetto reciproco e contrastando ogni forma di discriminazione. Anche questo è un modo per prevenire il bullismo e i comportamenti di emarginazione sociale, invitando a riflettere insieme su come accogliere e valorizzare le diversità”.

“Questa giornata – ha concluso l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone – ha rappresentato un’opportunità straordinaria per i nostri studenti, che hanno saputo interpretare con sensibilità e maturità i valori del Giubileo. La scuola ha il compito fondamentale di accompagnare i bambini nella crescita, offrendo loro strumenti per comprendere il valore della solidarietà, del rispetto e dell’inclusione. Il percorso svolto nelle ultime settimane, culminato nell’evento di oggi, dimostra quanto sia importante educare alle relazioni positive e alla cittadinanza attiva. Ringrazio dirigenti, docenti e tutto il personale scolastico per il lavoro svolto con dedizione”.