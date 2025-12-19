Terracina, sequestro di persona e gravi maltrattamenti sulla figlia minore: arrestata una donna

TERRACINA – Era da tempo irreperibile, è stata rintracciata dalla Polizia e portata nel carcere di Rebibbia una donna di 55 anni, di origine tunisina, condannata a 4 anni e 6 mesi di reclusione per sequestro di persona e maltrattamenti commessi nei confronti della figlia che all’epoca dei fatti era minorenne. La vittima, una ragazza di 17 anni nata in Italia da genitori tunisini, aveva manifestato comportamenti e stili di vita ritenuti “occidentalizzati” rispetto alle tradizioni familiari, fatto che aveva innescato una serie di vessazioni e punizioni da parte dei genitori, che volevano costringerla a conformarsi alle loro abitudini.

I fatti erano emersi grazie a un intervento della Volante seguìto della segnalazione di un presunto furto all’interno di un’abitazione abbandonata. All’interno dell’immobile, però gli operatori non avevano trovato un ladro, ma la ragazza, in grave stato di compromissione psico-fisica, che aveva spiegato di essersi nascosta nell’immobile per sottrarsi alle violenze subite in ambito familiare.

Considerata la gravità dei fatti, la minore era stata immediatamente collocata in ambiente protetto, con sostegno psicologico. Aveva raccontato di essere stata sottoposta a ripetute punizioni corporali: veniva percossa e legata mani e piedi, mentre i due fratelli minori, di 15 e 6 anni, erano costretti ad assistere o partecipare alle punizioni a scopo “educativo”. La ragazza presentava anche una cicatrice visibile al collo, compatibile con una ferita da arma da taglio, provocata dalla madre pochi giorni prima della fuga, dopo averla immobilizzata.

“Le successive indagini, supportate da perquisizioni domiciliari e presso altri luoghi nella disponibilità dell’indagata, consentivano di rinvenire e sequestrare strumenti riconducibili alle violenze denunciate. L’analisi del telefono cellulare sequestrato alla donna permetteva inoltre di acquisire messaggi scambiati con familiari residenti all’estero, nei quali la stessa faceva riferimento alle modalità con cui stava “rieducando” la figlia”, si legge in una nota della Questura.

Per la donna era arrivata la condanna per sequestro di persona commesso in danno di un discendente, aggravato dall’età della vittima e dall’aver indotto altri minori a concorrere nel reato. La donna, rintracciata dopo un periodo di irreperibilità, al termine delle formalità di rito è stata tratta in arresto e condotta presso la Casa Circondariale di Rebibbia, dove sconterà la pena inflitta.