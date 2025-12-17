Disegnare “fluo” gli ambienti del Parco del Circeo: il laboratorio

SAN FELICE CIRCEO – Un pomeriggio dedicato alla creatività, alla natura e alla cura dei luoghi: sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 16.30, l’Associazione Circe APS propone Custodi di Luce, un laboratorio artistico fluo, ispirato agli ambienti e ai paesaggi del Parco Nazionale del Circeo realizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Felice Circeo nella sede Orario: dalle ore 16.30

Luogo: Sede Pro Loco di San Felice Circeo, Piazza Lanzuisi 1.

In un periodo dell’anno in cui la natura sembra rallentare e riposare, Custodi di Luce invita a riscoprirne la bellezza silenziosa attraverso la luce dell’arte fluorescente. Un’esperienza collettiva e immersiva che unisce espressione creativa e consapevolezza ambientale, trasformando il buio in spazio di ascolto, immaginazione e racconto. Durante il laboratorio, i partecipanti utilizzeranno colori fluorescenti per realizzare opere luminose dedicate agli animali, ai luoghi e ai paesaggi simbolo del Parco, scegliendo ciò che desiderano “custodire” e reinterpretare secondo la propria sensibilità artistica. Il disegno diventa così gesto di attenzione, memoria e cura.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del progetto “Custodire”, promosso dall’Associazione Circe APS, che lavora alla diffusione di una cultura della responsabilità, della custodia e della relazione attiva con il territorio. Il laboratorio sarà anche occasione per fare il punto sul progetto e presentare le attività previste per il 2026, tra laboratori, cammini e azioni partecipate lungo il Sentiero di Circe. “Custodire” è Co-finanziato dal Programma Interreg Euro-MED nell’ ambito del progetto “COASTRUST: Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts”.

Custodi di Luce è un invito a vivere il Natale in modo diverso – spiegano gli organizzatori – non solo come momento di festa, ma come tempo di riflessione e di riconnessione con i luoghi a cui apparteniamo, riscoprendo il valore della luce che nasce dalla cura condivisa.