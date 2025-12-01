ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Superlega

Un tenace Cisterna Volley non basta: Perugia vince 3 a 0

Troppo superiori i campioni d'Europa in carica

CISTERNA – Era noto che sarebbe stata una partita difficile. Contro la capolista e i campioni d’Europa in carica del Sir Safety Perugia il Cisterna Volley ha perso per 3 set a 0. Non è bastato l’impegno e la tenacia dei pontini che, nel secondo set, erano arrivati a insidiare maggiormente gli umbri mettendo a segno 23 punti, contro, però, i 25 del Perugia che sono bastati per aggiudicarsi il tempo. Cisterna esce così dall’ottavo turno con una sconfitta rimediata contro un Perugia nettamente superiore, ma con la consapevolezza di aver dato tutto, giocando la propria gara e non subendo passivamente la qualità degli avversari.

“Ci eravamo dato l’obiettivo di restare in partita il più a lungo possibile cercando di giocarci le nostre carte: lo abbiamo fatto, o comunque abbiamo dato tutto per farlo, ma loro giocano ad una velocità fuori portata” ha spiegato Filippo Lanza, giocatore del Cisterna. “La nostra è stata una buona prestazione, ma Perugia ha fatto vedere di essere la squadra campione del Mondo. Ci ha dato possibilità pari a zero. Noi ci portiamo a casa una buona prova, di più era oggettivamente difficile fare”.

Attualmente il Cisterna Volley si trova in decima e terzultima posizione nella classifica di Superlega. Sono 6 i punti rimediati in otto partite giocate, grazie a tre vittorie arrivate tutte al tie-break. Prossimo appuntamento mercoledì 3 dicembre in trasferta contro il Verona, squadra seconda in classifica.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Dicembre 2025
L M M G V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto