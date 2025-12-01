Un tenace Cisterna Volley non basta: Perugia vince 3 a 0

CISTERNA – Era noto che sarebbe stata una partita difficile. Contro la capolista e i campioni d’Europa in carica del Sir Safety Perugia il Cisterna Volley ha perso per 3 set a 0. Non è bastato l’impegno e la tenacia dei pontini che, nel secondo set, erano arrivati a insidiare maggiormente gli umbri mettendo a segno 23 punti, contro, però, i 25 del Perugia che sono bastati per aggiudicarsi il tempo. Cisterna esce così dall’ottavo turno con una sconfitta rimediata contro un Perugia nettamente superiore, ma con la consapevolezza di aver dato tutto, giocando la propria gara e non subendo passivamente la qualità degli avversari.

“Ci eravamo dato l’obiettivo di restare in partita il più a lungo possibile cercando di giocarci le nostre carte: lo abbiamo fatto, o comunque abbiamo dato tutto per farlo, ma loro giocano ad una velocità fuori portata” ha spiegato Filippo Lanza, giocatore del Cisterna. “La nostra è stata una buona prestazione, ma Perugia ha fatto vedere di essere la squadra campione del Mondo. Ci ha dato possibilità pari a zero. Noi ci portiamo a casa una buona prova, di più era oggettivamente difficile fare”.

Attualmente il Cisterna Volley si trova in decima e terzultima posizione nella classifica di Superlega. Sono 6 i punti rimediati in otto partite giocate, grazie a tre vittorie arrivate tutte al tie-break. Prossimo appuntamento mercoledì 3 dicembre in trasferta contro il Verona, squadra seconda in classifica.