Gaeta, restituita alla città Piazza delle Capitanerie di Porto



















GAETA – E’ stata riaperta la Piazza delle Capitanerie di Porto al termine dei lavori di riqualificazione che includevano anche la passeggiata a mare in un progetto di profonda valorizzazione del Lungomare Caboto che si estende fino a congiungersi con il Molo Santa Maria, per poi concludersi in via Bausan.

La cerimonia di inaugurazione a cui ha preso parte una folta rappresentanza di autorità civili, militari e religiose, presenti molti cittadini e impreziosita dalla partecipazione della Banda Musicale della Marina Militare, è stata caratterizzata dalle allocuzioni del Sindaco Cristian Leccese, del Prefetto Vittoria Ciaramella, del Presidente di Assonautica Italiana e Camera di Commercio Giovanni Acampora, del Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta CF (CP) Felice Monetti e dell’Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini, Comandante Interregionale Marittimo della Capitale e dell’Italia Centrale.

Il Sindaco Cristian Leccese nel ringraziare tutti coloro che a vari livelli si sono prodigati negli ultimi anni per la riqualificazione del Molo Santa Maria si è detto orgoglioso del proprio territorio “che ha non solo il fascino della bellezza, del mito ma anche una magia capace di trasmettere serenità e bellezza anche a chi la frequenta. Ma rendere una città fruibile, accessibile e alla portata di tutti significa prendersi la responsabilità di programmare e realizzare opere pubbliche. Di mettere in campo risorse e attrarre finanziamenti…E’ questa la responsabilità che ci siamo assunti da quel lontano 2012, anno in cui iniziammo a ridisegnare il nostro waterfront, sognando la realizzazione di uno dei lungomari più belli d’ Italia. Arriveremo a realizzare il collegamento ciclo pedonale che da Punta Stendardo arriverà fino a Vindicio e che sarà, penso, una suggestione unica”

“L’ apertura di questa piazza alla presenza di numerose Autorità Civili e militari vuole essere un ulteriore segno tangibile di riconoscenza e vicinanza al Corpo delle Capitanerie di Porto.” – ha detto il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella.

il Presidente di Assonautica Italia Giovanni Acampora nel corso del suo intervento ha reso noto che “il Ministero per la Protezione civile e le politiche del mare ha lanciato il bando “Capitale italiana del mare” di concerto con il Ministero dell’Economia, che mira a promuovere una maggiore conoscenza dell’ambiente marino, la tutela della biodiversità, l’uso responsabile delle risorse e lo sviluppo dell’economia blu. Gaeta potrà giocarsi le sue carte”. Acampora poi ha aggiunto che “quest’anno il Blue Forum tornerà a Gaeta”.

“Partecipare oggi alla cerimonia di restituzione alla città di questo luogo nell’ anno del 160° Anniversario del Corpo è per me motivo di grande orgoglio e rinsalda ulteriormente il legame sempre più solido tra l’Amministrazione Comunale e la guardia Costiera”, ha evidenziato il Comandante della Capitaneria di Porto Monetti.

Per l’Ammiraglio di Divisione Fabio Agostini “la riqualificazione di questa piazza è stata realizzata veramente con cura e visione, senso istituzionale e con passione. Anch’io ne sono orgoglioso, questa opera mi ha coinvolto. Desidero ringraziare l’ Amministrazione Comunale, la Capitaneria di Porto per l’impegno a dare vita a questa piazza e con essa al legame che unisce Gaeta alla storia marinaresca d’ Italia. La Marina nelle sue componenti operative e territoriali come la Capitaneria di Porto continuerà a stare al fianco di Gaeta, nel segno di una collaborazione antica, unica, viva e proiettata verso il futuro”.

Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio del Sottosegretario alle Infrastrutture e dei Trasporti On. Tullio Ferrante.