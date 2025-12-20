Volley, Cisterna si prepara alla trasferta per il match con Modena

La Valsa Group Modena sulla strada del Cisterna Volley. Domani (domenica) alle ore 19 al PalaPanini la squadra di Morato affronta gli emiliani nella prima di ritorno della Regular Season (all’andata al PalaSport ha vinto Cisterna al tie break). Modena è reduce da due successi, vittorie di peso: sotto i colpi del sestetto canarino sono cadute prima Civitanova, poi Verona. Risultati che la dicono lunga sullo stato di forma della Valsa Group, che attualmente occupa la quinta posizione della classifica.

Situazione diversa in casa Cisterna, diverso è anche lo stato d’animo dopo una serie di risultati negativi. La squadra dopo la rifinitura di questa mattina è partita per l’Emilia con la convinzione di aver lavorato molto e bene, consapevole di affrontare un avversario di valore, in una gara dall’alto coefficiente di difficoltà, ma allo stesso tempo cosciente di dover invertire una rotta negativa che potrebbe diventare pericolosa senza ottenere punti nei prossimi match.