In centro a Latina strade piene, partecipazione per le attività organizzate per il Natale

LATINA – Strade di Latina piene anche nella giornata di ieri, dove si registra un sabato vissuto all’insegna della partecipazione alle attività organizzate per il Natale. In centro, attività, spettacoli animazione e la slitta di Babbo Natale.

La sindaca Matilde Celentano ha richiesto al Comando di Polizia Locale di predisporre particolari servizi appiedati in alta uniforme da svolgere in questi giorni in cui i cittadini vivono più intensamente le vie del centro. “La vicinanza alla popolazione, l’assistenza e l’ascolto delle persone e dei concittadini è sempre una priorità” ha detto la Celentano.