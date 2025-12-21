ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

NATALE 2025

In centro a Latina strade piene, partecipazione per le attività organizzate per il Natale

La sindaca Celentano ha richiesto al Comando di Polizia Locale di predisporre particolari servizi appiedati in alta uniforme

LATINA – Strade di Latina piene anche nella giornata di ieri, dove si registra un sabato vissuto all’insegna della partecipazione alle attività organizzate per il Natale.  In centro, attività, spettacoli animazione e la slitta di Babbo Natale.

La sindaca Matilde Celentano ha richiesto al Comando di Polizia Locale di predisporre particolari servizi appiedati in alta uniforme da svolgere in questi giorni in cui i cittadini vivono più intensamente le vie del centro. “La vicinanza alla popolazione, l’assistenza e l’ascolto delle persone e dei concittadini è sempre una priorità” ha detto la Celentano.

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto