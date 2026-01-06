Latina, il maltempo non ferma la Motobefana dei Patitori

LATINA – Il maltempo non ha fermato la Motobefana, 24° edizione dell’iniziativa dei Patitori. Gli eroici volontari si sono mossi da Latina scortati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile diretti a Doganella per il pranzo cucinato dai polentari e la consegna dei regali. L’iniziativa solidale, preceduta dalla raccolta di sangue in collaborazione con Avis e la sua autoemoteca, è diretta quest’anno alla Casa Famiglia “Casa del Bambino Pio XII” di Pontinia.
