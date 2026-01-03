Benacquista Assicurazioni Latina Basket attesa dalla Luiss Roma

LATINA – Il nuovo anno si apre subito con una sfida di grande spessore per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, attesa sabato 3 gennaio alle ore 18:30 sul parquet del PalaTiziano di Roma per affrontare la Luiss Roma, in occasione della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Nazionale.

Un match dal peso specifico rilevante, non solo perché inaugura il 2026 cestistico per entrambe le formazioni, ma anche per la classifica: nerazzurri e capitolini condividono quota 28 punti, con lo scontro diretto dell’andata favorevole alla Luiss.

La squadra di coach Gramenzi ha continuato ad allenarsi con grande serietà anche durante le festività, consapevole delle difficoltà del match e determinata ad affrontare la Luiss con rispetto, concentrazione e voglia di dare continuità al proprio percorso. «Possiamo dirci soddisfatti di questo girone di andata – commenta Curtis Nwohuocha – . Siamo una squadra nuova e siamo partiti subito bene, con l’obiettivo di costruire qualcosa di solido fin dall’inizio. Qualche sconfitta probabilmente è dipesa più da noi che dagli avversari, senza togliere nulla a nessuno, ma credo che in alcune occasioni avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. In ogni caso c’è tutto il girone di ritorno davanti e sappiamo di poter crescere ancora.

Quella con la Luiss sarà una partita molto impegnativa: è una squadra fisica, che gioca con grande intensità. Da parte nostra dovremo provare a fare la nostra partita, mantenere il ritmo che ci contraddistingue e giocare insieme. Se riusciremo a imporre il nostro gioco, credo che avremo buone possibilità. Non sarà facile, ma faremo di tutto per portare a casa il risultato»