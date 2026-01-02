Tre nuovi arrivi per il Latina Calcio: sono i centrocampisti De Cristofaro, D’Angelo e Lipani























LATINA – Tre nuovi acquisti per il Latina Calcio 1932. Arriva con la formula del prestito dall’U.S. Avellino 1912 fino al 30 giugno 2026, il centrocampista pugliese Antonio De Cristofaro (già calciatore di Audace Cerignola e AZ Picerno), duecento gare all’attivo. A titolo definitivo arriva invece Sonny D’Angelo, centrocampista di grande esperienza: nato a Palermo il 5 ottobre 1995, D’Angelo arriva in nerazzurro dopo l’ultima stagione disputata con il Campobasso FC, con cui ha collezionato 34 presenze. Più di 200 le partite in Serie C. In nerazzurro anche Iacopo Lipani che resterà fino a giugno con la formula del prestito dalla Virtus Entella. Proprio con la squadra ligure ha collezionato 88 presenze ufficiali, contribuendo alla conquista di due campionati di Serie C e una Supercoppa di Serie C, oltre a vivere da protagonista la stagione della promozione in Serie B, chiusa con 32 presenze. In totale, Lipani vanta oltre 100 presenze tra i professionisti.