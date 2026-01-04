Scontro salvezza, domenica 4 Gennaio la sfida con Grottazzolina.

CISTERNA DI LATINA – Il Cisterna Volley oggi alle ore 18 sarà impegnato nella delicata sfida contro Grottazzolina, 14esima giornata della SuperLega Credem Banca, terza di ritorno. Le due squadre sono separate da quattro lunghezze: al PalaSavelli di Porto San Giorgio si gioca un importantissimo scontro diretto. Una vittoria piena della Yuasa Battery Grottazzolina, che in settimana ha salutato Dusan Petkovic, riaprirebbe la lotta per la salvezza, mentre un successo del Cisterna Volley equivarrebbe a un duro colpo sia in classifica sia dal punto di vista mentale per la formazione di Ortenzi.

Il Cisterna per preparare la sfida contro Grottazzolina si allenerà anche oggi pomeriggio al PalaSavelli, la rifinitura è in programma domani mattina sempre nel palazzetto di Porto San Giorgio.

Da una parte Giulio Magalini è a 3 attacchi vincenti dai 500 in Regular Season, mentre Michele Fedrizzi cerca il punto numero 1.000 in SuperLega e i 4 ace che lo separano da quota 400 nelle stagioni regolari. Nel Cisterna Efe Bayram è alla presenza numero 100 in SuperLega, Tommaso Barotto è a 6 punti dai 1.000 in carriera. Filippo Lanza, invece, è a 26 punti dai 4.000.

Daniele Morato: “Sia per noi sia per loro è una gara importantissima, per la classifica e per il morale. Ci siamo preparati consapevoli di dover dare il meglio, anche a livello mentale: la partita persa contro Padova ci deve servire da lezione, anche quello era uno scontro diretto e lo abbiamo affrontato concentrandosi troppo sul risultato, perdendo di vista l’importanza della prestazione. Ecco, non andrà commesso lo stesso errore: vincere sarà la cosa fondamentale, e dobbiamo concentrarci su come farlo. E l’unico modo (per farlo) è giocare la nostra pallavolo, cercando di esprimerci nel miglior modo possibile. Troveremo un ambiente caldo, lo sappiamo vista l’importanza della partita, ma questo non ci deve spaventare, anzi deve essere uno stimolo in più per giocare al massimo. Grottazzolina ha giocatori esperti, sicuramente affronterà la gara in modo aggressivo e sarà fondamentale partire subito concentrati, con il giusto approccio”.