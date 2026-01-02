Cisterna Volley prepara la prossima sfida: domenica 4 gennaio contro Grottazzolina

Il Cisterna Volley è tornato a lavorare per preparare la prossima sfida. Domenica 4 gennaio la squadra di Morato sarà di scena a Grottazzolina, in programma c’è la terza giornata del ritorno. La classifica parla chiaro: il Cisterna (penultimo) ha quattro punti di vantaggio sulla formazione marchigiana, fanalino di coda. Non sarà una gara decisiva poiché manca ancora tanto alla fine della regular season, ma sicuramente si tratta di un match fondamentale: vincerlo vorrebbe dire fare un passo importante in ottica salvezza, e permetterebbe di affrontare il resto delle gare con una maggiore tranquillità.

In vista del 4 gennaio il Cisterna si allenerà anche domani (doppia seduta), riposo il 31 dicembre, poi di nuovo al lavoro nel pomeriggio del 1° gennaio, il 2 gennaio doppia seduta, sabato 3 gennaio partenza per le Marche.

Della sfida contro Grottazzolina ha parlato Tommaso Barotto. “Sappiamo quanto sia fondamentale la prossima partita, è una gara che non possiamo sbagliare. Vincerla ci porterebbe a +7, un margine che sarebbe importante per il prosieguo del campionato. Loro sicuramente giocheranno la partita della vita, dobbiamo prepararci ad un ambiente infuocato. Da qui alla fine sarà necessario pensare partita per partita: abbiamo qualità e capacità per raggiungere il traguardo. Ci alleniamo tanto sia in palestra sia con la palla, con la massima concentrazione: se è vero che il lavoro paga sempre, allora riusciremo a centrare l’obiettivo stagionale”.

Tommaso Barotto (aveva giocato una buona prova a Modena) contro Perugia è partito nello starting six, Morato nella sfida contro i Campioni del Mondo lo ha schierato nel sestetto di partenza (miglior marcatore del Cisterna con 11 punti). “Ognuno di noi vorrebbe giocare sempre, per cercare di dare il proprio apporto alla squadra. Io adesso fisicamente sto meglio, il problema al ginocchio che mi porto dietro da aprile non mi ha permesso di fare quello che avrei voluto, le cose sono migliorate e nelle ultime due partite ho potuto giocare con maggiore facilità di movimento. Non sono andato male, ma voglio fare tanto di più. Sento la fiducia dello staff tecnico e dei compagni, e questo è importante per un giovane: da qui alla fine voglio meritarmela e fare sempre meglio a partire dalla gara di Grottazzolina”.