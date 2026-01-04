Flash Francesca Candeloro, 64 enne scomparsa da Latina Chiunque avesse info può chiamare il 112 Di Antonella Melito 04-01-2026 - 15:17 0 Latina – E’ scomparsa da ieri Francesca Candeloro 64 anni di Latina. Non ha con sé i documenti ed il suo cellulare risulta spento. Chiunque avesse informazioni può chiamare il 112 Screenshot Clicca per commentare Lascia un commento Annulla rispostaIl tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *Commento * Nome * Email * Sito web Acconsento affinché Lunanotizie salvi i miei dati. Consulta la Privacy Policy * Δ