I Magi nell’arte del Cinquecento, il libro di Rosa Simonelli Macchi

Venerdì 9 gennaio alle ore 17, al Museo della Terra Pontina, sarà presentato il volume I Magi nell’arte del Cinquecento di Rosa Simonelli Macchi, edito da LuoghInteriori (176 pp.), in un incontro organizzato dall’Associazione Culturale L. V. Beethoven e dall’Associazione Artistica Socio-Culturale “Don Vincenzo Onorati” con il patrocinio, del Museo della Terra Pontina “Storico Demo, Etno, Antropologico”.

Il libro, impreziosito dalla prefazione del Cardinale Angelo Comastri, propone un percorso originale e approfondito attraverso la rappresentazione dei Magi nella pittura del XVI secolo, uno dei momenti più alti della storia dell’arte europea. L’autrice conduce il lettore lungo un itinerario in dieci tappe che attraversa opere e visioni di grandi maestri come Leonardo, Raffaello, Giorgione, Bruegel e Dürer, restituendo complessità e vitalità a figure che, oltre la dimensione simbolica, incarnano la tensione universale dell’uomo verso il divino. L’analisi iconografica e storico-artistica si intreccia con una riflessione poetica e spirituale, trasformando la contemplazione delle opere in un’esperienza meditativa capace di parlare anche alla sensibilità contemporanea.

La presentazione vedrà gli interventi di Manuela Francesconi direttrice del Museo, di Assunta Gneo sociologa, di Ugo De Angelis architetto e di Pina Cochi professoressa, in un dialogo che metterà in luce i molteplici livelli di lettura del saggio. Sarà presente l’autrice Rosa Simonelli Macchi, scrittrice e docente, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle motivazioni e del percorso di ricerca che hanno dato origine al volume. L’incontro è un’opportunità per approfondire e confrontarsi su più fronti, unendo storia dell’arte, fede e poesia. È un viaggio che parte dal fascino delle tele rinascimentali e arriva alle domande dell’uomo contemporaneo, mostrando come la bellezza possa ancora guidarci nella conoscenza e nella riflessione personale.

L’evento si svolgerà nella sala conferenze del Museo della Terra Pontina, Palazzo ex O.N.C., in Piazza del Quadrato 24 a Latina. Ingresso libero.