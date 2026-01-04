I Nerazzurri a Bergamo. Mr Volpe: “Dovremo essere ordinati, compatti e molto attenti nelle transizioni”

LATINA – “La prima parte della stagione è stata intensa, sotto tutti i punti di vista, anche a livello mentale. La pausa è servita per ricaricare, ma ora bisogna rimettersi subito in moto. Partire con il piede giusto nel nuovo anno è importante perché il girone di ritorno è un campionato diverso: i punti pesano di più e gli errori si pagano subito. Serve attenzione massima fin dalla prima partita.” Sono state le parole di Mister Volpe ieri nella conferenza stampa pre gara con l’Atalanta. “È un periodo intenso, il calendario non aiuta e ogni gara pesa. La gestione passa dal lavoro quotidiano: recupero, rotazioni quando possibile e tanta comunicazione con i ragazzi. La concentrazione deve restare alta, perché basta abbassarla un attimo per pagare caro. Tutti devono sentirsi coinvolti e pronti a dare il proprio contributo. “L’Atalanta U23 è una squadra giovane, ma con una chiara identità e qualità importanti. Hanno ritmo, intensità e giocatori abituati a giocare sotto pressione. Le insidie principali sono la loro velocità e la capacità di cambiare ritmo. Dovremo essere ordinati, compatti e molto attenti nelle transizioni.” “Stiamo valutando alcune situazioni fino all’ultimo, come spesso accade in questo periodo. Ma al di là delle assenze, quello che conta è l’atteggiamento di chi va in campo. Tutti devono sentirsi protagonisti di questo percorso, perché la seconda parte della stagione è anche un’opportunità di crescita individuale oltre che collettiva. In ogni caso, chi scenderà in campo sarà pronto a dare il massimo.” “Abbiamo lavorato anche durante le feste proprio per arrivare pronti a questa fase decisiva del campionato. Mi aspetto una partita vera, intensa, e voglio vedere un Latina organizzato, aggressivo, con fame e identità. Non giochiamo solo per i punti, ma per dare un senso a ogni domenica, per crescere come squadra e come singoli. L’obiettivo è fare meglio di quanto fatto finora e rendere questa seconda parte di stagione qualcosa di importante.”