La Benacquista Assicurazioni Latina Basket cede 91-86 dopo una gara giocata con carattere

Sconfitta di misura per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul parquet del PalaTiziano, dove la Luiss Roma si impone 91-86 nello scontro diretto tra due formazioni appaiate a quota 28 punti alla vigilia. Un successo che permette ai capitolini di portarsi sul 2-0 nei confronti stagionali con i nerazzurri, al termine di una gara intensa, fisica e combattuta fino agli ultimi possessi.

Latina si presenta all’appuntamento priva di Simonetti, fermato da un problema alla schiena, e con Curtis Nwohuocha non al meglio della condizione, utilizzato solo per brevi spezzoni a causa di un infortunio che lo ha limitato per tutta la settimana. Dopo un avvio complicato, in cui la Benacquista ha sofferto l’impatto atletico della Luiss, i ragazzi di Coach Gramenzi hanno avuto la capacità di rientrare in partita, toccando il loro miglior momento nel terzo periodo. A pesare sul risultato finale, come sottolineato dallo stesso tecnico in sala stampa, alcuni errori banali, soprattutto nella gestione dei palloni e dalla lunetta, che hanno impedito ai pontini di capitalizzare i momenti favorevoli.

La Luiss parte con grande energia, sfruttando fisicità e aggressività difensiva per piazzare subito un 4-0 che mette in difficoltà Latina, ancora alla ricerca del giusto ritmo. I nerazzurri faticano a contenere le iniziative dei padroni di casa, trascinati da Pasqualin, autore di sei punti consecutivi, mentre le percentuali al tiro e il controllo dei rimbalzi premiano i capitolini. Nonostante i numerosi cambi operati da Coach Gramenzi, l’inerzia resta saldamente nelle mani della Luiss, che chiude il primo quarto avanti 23-10.

Nel secondo periodo Latina prova a reagire aumentando l’intensità e trovando buone soluzioni offensive con Sacchetti, Pastore e Bakovic. La Benacquista riesce progressivamente a rosicchiare punti, velocizzando il gioco e trovando maggiore fluidità in attacco. Dopo aver toccato anche la doppia cifra di svantaggio, i pontini rientrano pienamente in partita e, grazie alla schiacciata di Bakovic, vanno al riposo lungo sotto di sole due lunghezze (41-38), riaprendo completamente il match.

Al rientro dagli spogliatoi Latina mostra il suo volto migliore: difesa più attenta, buona circolazione di palla e maggiore efficacia in transizione permettono ai nerazzurri di mettere la testa avanti. Cipolla e Bakovic guidano il parziale che porta la Benacquista fino al +5, toccando in due occasioni il momento di massimo vantaggio. La Luiss, però, non si disunisce e risponde colpo su colpo, trovando canestri pesanti dall’arco che tengono la gara in perfetto equilibrio. Il terzo quarto si chiude sul 61-62, con tutto ancora in bilico.

L’ultima frazione si apre con un nuovo allungo dei capitolini, che sfruttano alcune imprecisioni di Latina e la situazione falli per costruire un piccolo margine. I nerazzurri lottano, rientrano più volte a contatto e restano agganciati fino ai minuti finali, trascinati dal cuore e dall’esperienza del gruppo. Nei possessi decisivi, però, la Luiss riesce a trovare maggiore continuità dalla lunetta e canestri pesanti che respingono i tentativi di rimonta ospiti. Latina prova fino all’ultimo a riaprire la partita, ma il match si chiude sul 91-86 in favore dei padroni di casa.

Una sconfitta che lascia rammarico per le occasioni avute, ma che conferma anche la capacità della Benacquista di competere ad armi pari in uno scontro diretto di alto livello, con la consapevolezza – come evidenziato da Coach Gramenzi – che il cammino è ancora lungo e richiederà massima applicazione e attenzione in ogni gara.