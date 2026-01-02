“Sezze per la Salute”, raccolti più di diecimila euro

SEZZE – Si è chiusa con successo la raccolta fondi “Sezze per la Salute”, che ha raggiunto e superato l’obiettivo prefissato, arrivando alla cifra di 10.813,78 euro. Lo annunciano i comitati promotori: “Un risultato concreto e significativo che consentirà l’acquisto di nuove e fondamentali attrezzature sanitarie a beneficio dell’intera cittadinanza e della Casa della Salute di Sezze. Un traguardo che nasce sotto il simbolo di un cuore che abbraccia la città, diventato in poche settimane il segno visibile di una mobilitazione senza precedenti che ha attraversato tutto il mese di novembre”.

Hanno collaborato oltre ai cittadini di Sezze, le attività produttive di Sezze che hanno accolto le urne della raccolta nei negozi e nei punti vendita, le società sportive locali, le associazioni culturali, le scuole di danza e di canto che hanno animato le serate del 21, 22 e 23 novembre. “Un ringraziamento speciale va anche all’Associazione Fiati di Sezze – dicono i promotori dell’iniziativa – , che ha scelto di dedicare l’eccellenza del Concerto di Santa Cecilia a questa nobile causa, e a Maurizio Martufello, che con il suo spettacolo ha onorato l’iniziativa, regalando sorrisi, emozioni e un contributo decisivo alla raccolta. Fondamentale anche il supporto dell’Associazione La Macchia, che ha messo generosamente a disposizione la propria struttura per ospitare gli eventi conclusivi, dimostrando una sensibilità civile e un senso di appartenenza esemplari. Il coordinamento dell’intera iniziativa è stato curato con dedizione e passione da Andos Sezze, CIF Comunale Sezze e Rotary Club Monti Lepini, che hanno saputo trasformare un’idea in un progetto concreto e condiviso”.

“Ogni offerta è un gesto che cura”: con questo spirito Sezze ha dimostrato di essere una comunità viva, unita, capace di costruire oggi il benessere di domani”, concludono.

Intanto è ufficialmente iniziato il percorso amministrativo per formalizzare la donazione. Sono necessari tempi tecnici per la presentazione delle domande e la gestione delle procedure istituzionali. La conclusione dell’iter è prevista orientativamente entro due mesi. Inoltre, considerando che la somma raccolta supera il costo della prima attrezzatura prevista, i promotori dell’iniziativa stanno già lavorando per reinvestire l’eccedenza, individuando ulteriori strumenti sanitari utili a rispondere ai bisogni reali della Casa della Salute di Sezze

“Vogliamo ribadirlo con forza – affermano – Fino all’ultimo centesimo raccolto sarà destinato esclusivamente al miglioramento dei servizi sanitari della nostra città. Ogni acquisto sarà puntualmente comunicato e documentato. La cittadinanza sarà aggiornata passo dopo passo su ogni nuova attrezzatura che entrerà in funzione grazie a questo straordinario gesto collettivo. La vostra fiducia è il nostro impegno più grande. Continuiamo a costruire insieme il futuro della salute a Sezze”.