Australian Open, Giulio Zeppieri batte Holt e passa il secondo turno delle qualificazioni

LATINA – Giulio Zeppieri batte Brandon Holt in tre set e passa il secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open in corso a Melbourne. Dopo aver perso il primo set al tie-break, il tennista di Latina ha superato lo statunitense con il punteggio di 7- 5 6-4. Per il 24enne laziale n.156 del ranking, arriva la sfida decisiva contro il giapponese Rei Sakamoto (n.202).
